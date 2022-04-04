Почему Россия отказывается признавать акты зверства в Украине

В ближайшее время расклады на переговорах могут сложиться в пользу Украины / Reuters

Акт геноцида, который Россия совершила в Киевской области был, как и все, что они делают, полон ненависти и глупости.

Сейчас они потому и вопят о "провокации", потому что прекрасно понимают, что многие вещи сейчас пойдет иначе. Я не говорю о самой войне, хотя эти факты и на нее повлияют. Я о последствиях для ленд-лиза и переговоров.

Переговоры Украины с партнерами уже вчера проходили в другом тоне. Заявления европейцев и американцев о предоставлении оружия стали более четкими и понятными. Кроме того, выявленные ужасные факты приблизили энергетическое и транспортное эмбарго. На небольшой шаг, но приблизили.

Очень жаль, что в Европе и в Америке для того, чтобы принимать решение о тяжелом оружии для Украины и более решительные санкции необходимо видеть такое, но как есть.

Очень крутая работа руководства государства, дипломатов и гражданского общества Украины, наших друзей за рубежом постепенно убеждает наших партнеров, что если они хотят, искренне хотят, чтобы Путин не пришел к ним и хотят, чтобы пришел мир на условиях Украины - они должны помогать больше и решительнее.

Да, переговоры тоже все еще необходимы. Как бы эмоционально ни хотелось это отрицать.

Краткосрочно - для обмена пленными, для гуманитарных коридоров. Долгосрочно - для поиска почвы для завершения войны. Да, это очень больно и неприятно, но некоторые факты на изменились. Их все еще очень много.

У них до сих пор очень много техники, самолетов, кораблей. У них до сих пор есть запас прочности для войны, как минимум, на востоке.

Читайте такжеЛюбой шаг Кремля в войне приведет к краху: на каком участке фронта неизбежна мясорубкаИ главное - у них до сих пор есть ядерное оружие, химическое оружие и тому подобное. И если он будет очевидно проигрывать, он может для победы над Украиной применить бомбу для принуждения к миру и капитуляции. Именно поэтому, вероятно, наши союзники и рассчитывают на экономическую и политическую смерть режима. Потому что в сценарии, который я описал, они нам уже ничем не помогут.

Но это - в крайнем случае и в сценарии полной безысходности для Путина. Сейчас надо двигаться к нашей цели.

Если помощь союзников все же не ограничится легким оружием и мы получим достаточное количество тяжелой техники, то расклады на переговорах изменятся коренным образом. Потому что мы сможем перейти к полномасштабному наступлению и освобождению юга. А это уже совсем другие расклады.

Единственное, что мне позволяет писать о переговорах относительно спокойно после того, что я видел - понимание, что Путина уже мир не отпустит. Его режиму - конец. Так или иначе, но никто уже не позволит России существовать.

Между Сребреницей и свержением Милошевича прошло, кажется, лет 8. Возможно, нам тоже придется подождать. Желательно, минимизировав потери во всех измерениях этого слова.

Но сейчас война продолжится. И продлится еще недели и недели.