Почему на фронте не хватает дронов и при чем здесь мобилизация

Решить проблему может только Министерство оборонной промышленности, которого у нас нет.

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Дронов не хватает не только потому, что нет на них денег / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

В обществе идет дискуссия вокруг студентов, которых не берут в армию. Мол, они наше будущее, кто же будет поднимать страну после войны, и вообще они же дети...

И в то же время в армию забирают всех нестудентов. Даже тех, кто задействован в оборонных проектах, и от кого зависит, будут ли сегодня-завтра дроны на передовой, и будет ли вообще время "после войны", когда себя смогут реализовать студенты.

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Вчера только было несколько таких вопиющих случаев - пришли повестки целой команде, которая делает сотни дронов-камикадзе в неделю. Никакой брони у них нет - откуда взять бронь, если это волонтерский проект?..

Забрали в армию условного "дядю ваню", старого токаря (не брать же молодых студентов), на которого молились все дронщики в городе... Массово приходят повестки даже на предприятия, которые оформляют бронь на работников, занятых в производстве дронов, и которые реально, вот прямо сейчас, делают оружие для армии.

Многие предприятия - я знаю - вообще не хотят официально оформлять работников даже под оборонные заказы. Как только человека оформишь - тут же его заберет военкомат. Если не заберет на фронт, то заберет из рабочего процесса на пару недель проходить ВЛК, сидеть под кабинетами, слушать речи замполита. Минус две недели рабочего времени - минус 200 фпв-дронов на фронте.

Предприятия, занятые в оборонных проектах, могут забронировать не более 50% военнообязанных. Предприятия культуры, Минсоца, СМИ, не говоря уже об органах власти, могут бронировать всех, а оборонщики, делающие оружие, - только половину. Представляете?.. И если у тебя гаражная мастерская по изготовлению дронов, и только четыре человека, из которых один паяет, другой летает, третий клеит, четвертый фрезерует, - кого-то надо отправить на фронт.

Если вы крупное предприятие, и делаете много больших дронов по контракту с МО, развиваете производство, строите корпуса, закапываетесь под землю, набираете людей, делаете им бронь (50%), то когда контракт истечет и срок действия брони тоже (полгода) - ваши работники поедут в окопы, и следующий контракт выполнять будет уже некому.

Такова правда жизни. Дронов не хватает не только потому, что нет на них денег, а потому что некому работать. А если и есть кому работать, то надо содержать еще огромный штат юристов, чтобы отбиваться от военкоматов. Потому что у военкомов своя война.

Решить проблему может только Министерство оборонной промышленности (его у нас нет), которое возьмет на свой баланс все оборонные предприятия - и частные, и государственные, займется поиском работников для оборонной сферы, их подготовкой, распределением оборонных заказов, развитием производства, опытно-конструкторскими работами.

Логика войны заставит создать такое министерство. Только вот работать будет уже некому.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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