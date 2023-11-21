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Почему мы никак не можем одержать победу?..

Юрий Касьянов
21 ноября 2023, 09:46
Мы не верим, что можем одержать победу над Россией, потому что Россия огромна.
Строительство кораблей Либерти
Строительство кораблей Либерти

Дело даже не в том, что нам не хватает современного оружия. - Нам не хватает единства. Украинское общество расколото умышленно навязанным языковым вопросом, бессмысленными политическими битвами сторонников разных вождей, а главное - не верит в свои силы. Мы - как нация - воюем, работаем, боремся за свое выживание всего лишь наполовину, а может даже в четверть своих сил.

Мы не верим, что можем одержать победу над Россией, потому что Россия огромна. Мы не строим свои военные заводы - потому что их разбомбят, мы не делаем свое оружие - потому что мы отсталые и ни на что не годные. Мы боимся высказывать свои мысли - потому что дадут по шее и отправят в ТЦК.

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Я много раз приводил примеры прошлых войн, когда напряжением всех сил нации достигалась победа в схватке с более сильным врагом. Как на фронт брали молодых, а не старых, потому что молодые в несколько раз эффективнее в бою. Как в тылу работали семь дней в неделю по 12 часов, потому что фронту нужно оружие. Как жили впроголодь, по карточкам, экономя на всем. Как богатые отдавали драгоценности на победу, а дети министров воевали наравне с сыновьями фермеров и рабочих...

В годы Второй мировой войны варварские бомбардировки тысяч бомбардировщиков сносили с лица земли целые города и десятки военных заводов и в Британии, и в Германии, но сразу же строились новые, и производство военной техники и оружия только увеличивалось с каждым днем. Ведь проблема не в том, что бомбили города и заводы, а проблема в том, что мы заводы не строим, военное производство не развиваем, надеясь на западные подачки и объясняя свое безделье и лень тем, что разбомбят.

Разбомбят. Или потопят. Несомненно.

В начале Второй мировой войны Британия была в морской блокаде. Торговый флот союзников нес огромные потери от подрывов на минах, налетов вражеской авиации, атак подводных лодок и действий надводных кораблей. Только Великобритания к декабрю 1940 года потеряла 585 судов, составлявших 20% всего тоннажа, а к лету 1941 года ее торговый флот сократился на треть. Вместе с кораблями на дно ушли сотни тысяч тонн военных грузов.

Наши диванные умники тут же скажут - а нечего тогда и плавать. Ведь бомбят. И топят. Ведь так можно и без кораблей остаться...

Из такой катастрофической ситуации есть два выхода-перестать отправлять конвои в Европу, надеясь за год-два покончить с вражеским флотом и минами; или строить больше кораблей, чтобы не оставить союзников без оружия, военной техники, топлива, продовольствия.

Первый путь - прямая дорога к поражению. Если бы в 1941 году США прекратили обеспечивать Великобританию и СССР, то они бы, вероятнее всего, проиграли. И тогда Штатам пришлось бы наедине бороться и с нацистской Германией, и с императорской Японией...

В Штатах решили иначе. Был объявлен конкурс на лучший проект морского транспортинка - дешевого, простого в строительстве и эксплуатации. Выбранный проект "Либерти" был настоящей революцией в технологии судостроения: вместо традиционной заклепки использовали сварку корпуса - это резко ускорило темпы производства, мебель в каютах изготавливали из тонколистовой стали, а не из дерева, поэтому судно оказалось намного легче, а отказ от дерева обеспечивал высокую огнестойкость.

Транспортники типа "Либерти" строились на один-два рейса: если судно пересекало океан, оно оправдало затраты на строительство.

В строительстве кораблей была занята вся промышленность США и Канады. Программа предусматривала строительство 2742 судов на 18 верфях. Средний срок постройки корабля составлял 42 суток; рекордный - 4 дня. В 1943 году промышленность выпускала 3 перевозчика в день.

Много кораблей погибло - для этого их и строили. Подводные лодки потопили 125 транспортников, надводные корабли - 6, авиация разбомбила 30, подорвалось на минах 34, стали непригодными в результате аварий - 280.

Однако транспортники "Либерти" оказались самым главным оружием Второй мировой войны.

Не надо бояться - надо делать.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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