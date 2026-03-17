Почему морские дроны могут стать главной угрозой для флотов НАТО: Невзлин раскрыл нюанс

Похоже, нежелание стран НАТО поддержать инициативу Дональда Трампа по открытию Ормузского пролива имеет не только политическую, но и военную подоплёку.

https://opinions.glavred.info/pochemu-morskie-drony-mogut-stat-glavnoy-ugrozoy-dlya-flotov-nato-nevzlin-raskryl-nyuans-10749599.html Ссылка скопирована

Трамп и НАТО / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

На фоне роста роли беспилотных технологий в современных войнах страны НАТО все более активно тестируют новые форматы морских операций. В центре дискуссии уязвимость традиционного флота перед атаками морских дронов и готовность альянса к новым типам угроз. О результатах недавних учений и их возможных последствиях для безопасности Запада рассказал предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин. Более подробно об этих выводах — в колонке автора.

Многонациональная морская группа под украинским руководством в ходе учений НАТО продемонстрировала уязвимость военно-морских сил альянса и "потопила" как минимум один союзный фрегат, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным источников издания, у побережья Португалии отрабатывались защита портов и конвоев, а также атаки на них. Во всех пяти сценариях учений использовались морские дроны. Целью было максимально реалистичное тестирование новых технологий.

видео дня

Учения ясно показали, что беспилотные системы в сочетании с боевым опытом и отработанным планированием представляют "реальную угрозу" для флота НАТО — прежде всего потому, что альянс пока недостаточно готов к таким атакам.

Например, в одном из эпизодов учений фрегат получил столько "попаданий", что в реальном бою он бы затонул. При этом ещё спустя пять минут противостоящая сторона в общем чате недоумённо спрашивала: "Вы вообще собираетесь нас атаковать или нет?".

Похоже, нежелание стран НАТО поддержать инициативу Дональда Трампа по открытию Ормузского пролива имеет не только политическую, но и военную подоплёку. Далеко не факт, что военно-морские конвои не начнут нести потери в дроновой войне — к чему общества большинства стран альянса явно не готовы.

Невыученные вовремя уроки крупнейшей войны в Европе со времён Второй мировой вызывают оторопь. Чего не скажешь об иранцах и россиянах, которые щедро обеспечили режим аятолл как минимум тактикой и стратегией современной войны.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред