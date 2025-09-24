Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему мобилизация стала самым опасным кризисом страны

Павел Казарин
24 сентября 2025, 09:31
34
Как история американских "солдат ради выборов" перекликается с украинскими реалиями 2025 года.
Почему мобилизация стала самым опасным кризисом страны
Мы оказались в ситуации, когда главным дефицитом стал дефицит справедливости / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, УНИАН

Летом 1966 года министр обороны США Роберт Макнамара снизил требования к призывникам армии США.

За год до этого Соединенные Штаты начали увеличивать присутствие во Вьетнаме. Армия столкнулась с дефицитом солдат - и тогда министерство обороны снизило интеллектуальный и физический цензы для будущих военнослужащих. Это позволило Пентагону за следующие четыре года дополнительно мобилизовать 350 тысяч человек.

У большинства из них уровень IQ был ниже 85. Это были люди из бедных семей, основная масса которых бросила учебу еще в школе. Многих из них приходилось учить читать прямо во время базовой военной подготовки. Официально Пентагон утверждал, что эта программа станет социальным лифтом для людей из низов и позволит им после армии влиться в общество. Но на самом деле все оказалось совсем иначе.

видео дня

Новые курсанты не только требовали большего внимания во время обучения. Само их присутствие тянуло вниз успеваемость учебного взвода. Большинство из них не могли освоить техническую специальность или стать капралом. Они чаще гибли, чаще получали ранения и чаще нападали на своих командиров. По статистике, эти призывники вдвое чаще оказывались на скамье подсудимых военного трибунала. Проект закрыли в начале 70-х, а в американской истории он остался известным под названием "McNamara's Morons" - "дебилы Макнамары".

Мы знаем это явление по фильму "Форрест Гамп". Главный герой попадает во Вьетнам в 1966 году - когда министр обороны США открыл ему и таким, как он, дорогу в армию.

Идея отправить во Вьетнам малообразованных и плохо обученных представителей социальных низов была продиктована выборами. Если бы армия США не уменьшила интеллектуальный ценз для призывников, то пришлось бы принудительно мобилизовать студентов американских колледжей. В 1968 году страну ждали выборы, и президент США Линдон Джонсон не хотел портить отношения своей партии со средним классом страны. Правда, ему это все равно не помогло - и 20 января 1969 года президентскую присягу принял республиканец Ричард Никсон.

Мы вспоминали эту историю возвращаясь из учебного центра. Мы ездили туда с взводным - выбирать к себе в роту курсантов. Из 80 рекрутов смогли отобрать пятерых. Абсолютное большинство остальных напоминает жертв эксперимента, который армия США провела 60 лет назад. Все равно что вода, которая поступает в трюм армейского корабля - если их будет слишком много, то корабль пойдет ко дну.

В армию сегодня отправляют тех, кто не успел купить себе бронь и студенческий билет. Тех, у кого не хватило денег на липовую инвалидность или фейковое опекунство. Полицейские патрули не любят становиться героями тик-тока, а потому проверяют документы далеко от центра. Поэтому на БОВП едут жители неблагополучных кварталов.

За весь 2022 год в украинской армии в СЗЧ ушли 7 тысяч человек. В 2023 году их было 17 тысяч. В 2024 году уже 68. А за первые семь месяцев 2025-го в СВЧ ушли 110 тысяч человек. Причем, по словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, большинство из них - это рекруты, которые сбегают из учебных центров. Все те, кого отправили в армию ради галочки и выполнения плана. McNamara's Morons.

Официально власти говорят, что с мобилизацией в стране проблем нет. Что каждый месяц в армию приходит до 30 тысяч человек. Но получается, что статистически примерно каждый второй потом идет в СЗЧ. А те, кто доезжает до частей, тоже не всегда становятся решением проблемы.

Девять месяцев назад к нам в роту отправили 50-летнего Юру. Он не мог нормально ходить - его позвоночник не позволял ему надевать броню, и для меня осталось загадкой, как он умудрился закончить БЗВП. На следующий день после прибытия в роту он лег в больницу, и следующие девять месяцев мы его не видели. Знаем только, что он успел сделать себе операцию и пройти два курса лечения за счет армии. В прошлом месяце его от нас перевели куда-то в тыл. Врач на ВВК, который решил отправить Юру в армию, сделал ему большую услугу - за бюджетные средства. Если в мире есть грабли имени Линдона Джонсона, то мы сейчас на них.

Давайте откровенно. Из всех проблем, с которыми сегодня сталкивается Украина, самая главная - это мобилизация.

Это тема номер один для военных. Потери в армии напрямую зависят от количества солдат: бригада, укомплектованная на 80%, теряет меньше людей, чем та, которая укомплектована на 50%. Заполненный штат открывает возможности для ротаций, отпусков и обучения. Неукомплектованность ведет к росту СЗЧ, потерь и прорывов. Можно бесконечно тасовать людей, но от этого их больше не становится.

Это тема номер один для гражданских. Повестка меняет твою жизнь и становится испытанием для семьи. Неизвестность пугает, соцсети тиражируют панику, и каждый незабронированный живет в атмосфере тревожности. СМИ пишут только о нарушении нормы, поэтому единственные доступные гражданскому новости о мобилизации - это кадры силовой бусификации.

Это тема номер один для государства. Для защиты страны нужны оружие, деньги и люди. И если первое и второе нам могут дать союзники, то единственные люди, способные защитить Украину, живут в нашей стране. Если в какой-то момент враг прорвет фронт, то историки будущего будут писать о том, что причиной поражения Украины стала неготовность украинцев ее защищать.

При этом решением важнейшей проблемы страны сегодня занимается структурное подразделение Сухопутных войск. Не Министерство обороны. Не Кабинет министров. Не Офис президента. Вопрос, от которого зависит выживание Украины, отдан на откуп одному из родов войск.

У этих людей нет права законодательной инициативы. Сухопутные войска не занимаются разработкой политик и их внедрением. Тема мобилизации поручена им только потому, что они в погонах и не обсуждают приказы. Пока они занимаются непопулярной темой, остальные могут не переживать за собственный рейтинг.

Координацией спасения корабля, получившего пробоину, занимаются матросы с нижней палубы, потому что остальная команда занята более важными вещами. На четвертый год войны это нельзя объяснить ничем, кроме нежелания брать на себя ответственность. Политики продолжают думать о выборах, до которых страна может не дожить.

Недавно президент объявил, что демобилизации не будет. Что все будут служить до победы. В 2025 году эта новость уже не выглядит как откровение. Чтобы сроки службы стали реальностью, нужно было начинать готовиться заранее.

Демобилизация - пусть даже временная - означает, что кроме ежемесячных плановых 30 тысяч мобилизованных нужно набрать еще полторы сотни - для замены тех, кто должен уйти в тыл. Найти, мобилизовать, пропустить через БЗВП, распределить по частям, потом снова пропустить через профессиональное обучение, потом дать хотя бы полгода, чтобы они набрались опыта у ветеранов. Только подготовка смены могла растянуться на полтора года. Начали бы в 22-м - в 24-м могли возникнуть условия для ротации. Но теперь на дворе 25-й.

И проблема в том, что государство не может решиться не только на демобилизацию. Оно также не может решиться на полноценную домобилизацию. Любая тема, связанная с повестками, стала настолько непопулярной, что политики изо всех сил пытаются ее избежать. Партия уклонистов стала настолько влиятельной, что власть и оппозиция не рискуют с ней ссориться. Вопросы, от которых зависит выживание страны, никто, кроме военных, не обсуждает.

Будет ли кто-то заниматься мобилизацией кроме военных? Станут ли наводить порядок с системой бронирования? Фейковыми студентами? Липовыми инвалидами и фальшивыми опекунами?

Будет ли системная работа с уклонистами? Решится ли кто-то на усиление ответственности? Придет ли СБУ в гости к тем, кто в соцсетях агитирует против мобилизации?

Решатся ли первые лица на честный разговор со страной? Начнет ли государство прицельно работать с разными аудиториями? Предложат ли призывникам прозрачность и предсказуемость в обмен на ответственность? Приведут ли в армию тех, кому не страшно доверить дрон за несколько миллионов гривен? Или и дальше будут отправлять в бригады людей, которым можно выдать только лопату?

Конференции о "восстановлении" и "инвестициях" могут претендовать на политическое внимание. Тогда как мобилизация идет по принципу "за соломинку ухватится тот, кто топится". Она стала настолько непопулярной темой, что ее окончательно отдали на откуп тем, кого не жалко. То есть военным. В результате в армейские трюмы продолжает поступать вода.

Мы оказались в ситуации, когда главным дефицитом стал дефицит справедливости. Когда выживание страны зависит от людей, на которых возложили больше обязанностей, чем дали прав. Когда политики занимаются мыслями тех, от кого судьба войны никак не зависит. Когда одни думают о выживании, другие о выборах. Когда никто не хочет замечать, что бусификация - это реакция на неготовность людей приходить по повестке. Если завтра в парламент внесут законопроект об усилении мобилизации - голосование за него станет главным тестом на здравый смысл. Есть подозрение, что большинство депутатов его не сдадут.

Соединенные Штаты могли позволить себе эксперименты с мобилизацией во время войны во Вьетнаме - потому что от этой войны не зависело выживание Соединенных Штатов.

Мы можем им только позавидовать.

Источник

Кто такой Павел Казарин?

Павел Казарин - украинский журналист, публицист, теле- и радиоведущий. Уроженец Симферополя. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "русский язык и литература" и получил квалификацию магистра филологии. С 2004 года работает в медиа. Работал на ГТРК "Крым" и ТРК "Черноморская". С 2012 по 2014 год жил и работал в Москве. Сотрудничал с изданиями "Slon.ru", "Радио Свобода", "Новая газета" и Московский центр Карнеги. Переехал в Киев в октябре 2014 года. Работал ведущим телеканала ICTV. Автор и ведущий проекта "Грани правды" на телеканале "24". Обозреватель украинского бюро "Радио "Свобода"". Колумнист издания "Украинская правда". Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" (2021). С началом вторжения России в Украину вступил в ряды Вооруженных сил Украины. В августе 2022 года был награжден нагрудным знаком "Щит сил ТрО".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

09:14Stars
Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:47Война
Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

08:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Мужчина купил в секонд-хенде куртку и проверил карманы: находка удивила

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Цена превысила 550 гривен: в Украине резко подорожал популярный продукт

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Штраф до 25 тысяч долларов, или тюрьма: почему в Канаде нельзя собирать грибы

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 24 сентября: Драконам - опасность, Козлам - ошибки

Последние новости

09:52

От Австрии до Казахстана: Зеленский сказал, где был готов провести саммит с Путиным

09:47

Куда делась Роза Аль-Намри: что случилось с телеведущей

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 сентября (обновляется)

09:39

Обречены на трудности: четыре самых несовместимых знака зодиака

09:31

Почему мобилизация стала самым опасным кризисом странымнение

Новые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – СвитанНовые удары РФ грозят не только Польше, а десятку стран НАТО, они будут более кровавыми – Свитан
09:14

Совсем не узнать: предательница Лорак обрезала волосы и сталаблондинкой

09:14

Умерла суперзвезда Клаудия Кардинале - муза Феллини и Висконти

08:47

Ночная атака РФ: в Харькове - проблемы с водой и светом, в Запорожье - пожары

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:39

Отличная форма в 44 года: что делает со своим телом Ким Кардашьян

08:21

Украина в границах 1991 года: Sky News назвал четыре причины смены риторики Трампа

07:50

Терпение Трампа не безгранично: Рубио назвал путь к завершению войны в Украине

07:10

Где спрятан зайчик: только самые внимательные его найдут за 11 секунд

06:55

"Это несправедливо и невозможно": Трамп пересмотрел подход к Украине

06:51

Умные от рождения: пять знаков зодиака, которые не похожи на остальных

06:10

Прорыв на Донбассе и блэкаут: контуры осенней игры Путинамнение

06:00

Вместо Оливье: быстрый салат Копейка из нескольких ингредиентовВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мужчиной и котами за 51 секунду

05:24

Гороскоп на завтра 25 сентября: Весам - приятная встреча, Водолеям - выигрыш

04:45

Где спрятана "неправильная цифра": только самые внимательные найдут ее за 8 секунд

Реклама
04:27

Стала на ножки: актриса Анна Кошмал показала свою 6-месячную дочь

03:55

Берегите слух — спасете память: новое неожиданное исследование ученых

03:18

Почему на теле появляются синяки: специалист дал неожиданный ответ

02:44

"Зеленый свет" от Фортуны: каким ТОП-5 знакам очень повезет в конце сентября

01:49

Путин кормил Трампа "завтраками": Зеленский рассказал, что обещал диктатор

01:10

"Этот человек боится": Зеленский сделал громкое заявление на заседании Совбеза ООН

00:17

Мощный взрыв, оккупанты в панике: в РФ уничтожен важный мост россиянВидео

00:05

Готовим клубнику к зиме: как правильно "укутать" ее, чтобы она выдержала морозыВидео

23 сентября, вторник
23:32

Изменит ход войны: что означает заявление Трампа о выходе Украины на границы 1991 года

22:26

Харьков под массовой атакой дронов: в городе прогремела серия мощных взрывов

22:10

Украина может победить в войне и вернуть все территории - Трамп раскрыл сценарий

22:04

ВСУ взяли в окружение 1000 оккупантов: Зеленский заинтриговал подробностями с фронта

21:57

Угроза до сих пор сохраняется: в ВСУ рассказали о новой опасности для одного из городов

21:14

Трамп объявил приговор для России - сколько еще будет длиться война в Украине

21:02

НБУ внезапно изменил курс доллара, евро и злотого: каким будет курс валют 24 сентября

20:53

Александр Панкратов-Черный в реанимации из-за смертельной болезни - детали

20:46

Под ударом могут оказаться несколько государств: по каким странам РФ может скоро ударитьВидео

20:42

Будут ли сбивать самолеты РФ над странами НАТО - у Трампа поставили точку в вопросе

20:42

Штраф и даже конфискация: в Украине планируют усилить ответственность для водителей

20:33

Пенсию могут заморозить: украинцам раскрыли, как не остаться без выплат

Реклама
19:46

В Украине резко ударит мороз: синоптики назвали дату внезапного похолодания

19:37

Первая ракетка Украины неожиданно остановила сезон: что стало причиной паузы

19:30

РФ выбрала цели для новых массированных ударов: генерал назвал главные "мишени"

19:30

Трамп разозлился и выдал громкое заявление на Генассамблее ООНВидео

19:18

Не Владимир Великий - раскрыто, кто на самом деле "крестил Русь", открытие удивитВидео

19:17

На первом месте не дуб: эксперт поделился, какими дровами лучше отапливать дом

19:10

Бои и окружение: что происходит в районе Добропольямнение

18:50

Ввели в ступор российское ПВО: СМИ раскрыли подробности дроновой атаки на МосквуВидео

18:49

Пятна с ковров исчезнут за 15 минут: какое средство поможет

18:43

Обстрел Киева 7 сентября: умерла роженица, пострадавшая от удара "Шахеда"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять