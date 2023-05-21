Роль Бахмута в том числе - не пустить россиян дальше, чтоб они выдохлись и не разрушили ещё несколько городов.

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Копытько объяснил, почему любая "заморозка" нам категорически не подходит / фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

"Что там по Бахмуту?". Наиболее частый вопрос сейчас.

Ответ очень простой и сложный одновременно. Сложный – потому что тяжелейшие испытания и жертвы. Простой – потому что всё очень наглядно.

1. Бахмут - как ОДНА ИЗ точек на фронте - свою задачу перевыполнил уже раз 10. Высокая цена для нас, героизм, нелицеприятные истории. Там всё. Тяжелейшая ситуация. Но в сумме – запредельно эффективно. Поэтому командованием были приняты соответствующие решения.

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Поскольку россияне решили плакать, колоться, но грызть этот кактус до конца, имеет смысл обороняться столько, сколько рационально с т.з. задач обороны по ВСЕМУ фронту.

Надеюсь, что в ближайшие дни тональность новостей из тех краёв изменится. Предпосылки к этому есть. Остальное скажут военные.

2. Бахмут российские войска тотально разрушили. Восстановлению не подлежит. Когда мы освободим эту территорию, нужно будет строить новый город.

Это один из десятков населённых пунктов, которые россияне полностью уничтожили.

Интересно, как поменялась российская риторика. Наряду со словами "освобождение" всё чаще звучат фразы типа "мы захватили", "обеспечили контроль" и т.д.. Захватническая война в чистом виде.

В сети полно визуальных материалов. "Освобождение" путём тотального уничтожения коробит даже росграждан. Положили десятки тысяч людей - ради чего? "Защищать" там некого, "защищённые" там жить не смогут, как не пытается кремлепропаганда раздуть постановки с "дождавшимися Россию".

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Бросились в глаза несколько сюжетов.

Один из: умельцы из "ЛНР" вместе с какими-то росгениями сделали пропагандистский ролик об "освобождении" Попасной. Ролик – живенький осмотр руин города под лейтмотивом "посмотрите, как здорово мы тут всё разгромили, что даже через год всё мертво". Когда этот ролик забросили в российские паблики, даже упоротые россияне были несколько смущены.

Ещё один сюжет: Москва вменила регионам взять шефство и восстановить конкретные территории. Казани достался Лисичанск, а с недавного времени – Рубежное. Лица казанских чиновников после осмотра Рубежного отображали очень сложную гамму чувств: от понимания, сколько денег можно бесконтрольно сжечь на этих руинах, до некоторого смятения от увиденного.

Регулярно встречаю аккуратные реплики на росресурсах в духе "те, кто видел освобождённые города, понимают, что ненавидеть нас в Украине будут ещё очень долго".

3. Тактика выжженной земли с имитацией точечного восстановления (пара домов на уничтоженный микрорайон) лично меня в который раз наталкивает на мысль, что россияне таки имеют вполне победоносный план-минимум.

Он заключается в захвате пригодного для интеграции населения и решения за счёт этого части демографических проблем.

На днях Песков прямым текстом сказал, что "демография – это то, где у нас пока не получается" (пока – это 20 лет).

На тему демографии идёт очень интенсивная рефлексия. Хорошее видео бродит с одним из кадыровских приспешников, который разъяснил, почему русские должны размножаться как народ. Всё в точку.

Поэтому сгон населения, тотальное разрушение захваченных территорий с последующим превращением их в зону апокалипсиса – это рабочий вариант для РФ.

Поэтому роль Бахмута в том числе - не пустить россиян дальше, чтоб они выдохлись и не разрушили ещё несколько городов.

Это одна из причин, почему любая "заморозка" нам категорически не подходит: нам нужна живая земля с людьми, а россиян вполне устроит мёртвая зона без людей, которых они рассредоточат у себя.

Это вполне вписывается в концепт "защитить жителей Донбасса". Вот они, жители, целёхонькие - на Урале, в Поволжье, в разных дырах по всей РФ. Спасены! Не все, правда. Зато ни одного бендеровца вокруг! А то, что Донбасса больше нет – ну, такое… Под этим соусом можно и войска победоносно вывести, если совсем всё плохо станет.

4. В целом тема демографии – как российской, так и украинской – нуждается в трезвых оценках. И спокойных разъяснениях.

Неоднократно слышал от товарищей, приезжавших с фронта на лечение/ротацию, мысли примерно такого рода: бьёмся до победы, иначе нас уничтожат; но не хочется умирать бесполезно, ради того, чтобы здесь через 20 лет жили не мои дети-внуки, а мигранты из условного Пакистана.

Тема "кто здесь будет жить" пока не является мейнстримной, но бродит, распространяется органически. Россияне её не сильно раскачивают, вероятно, потому что усматривают риски для себя. Ведь она обоюдоострая. Я уже упоминал сюжет с мигрантами: дискурс "пока мы умираем, Россию оккупируют мигранты" неплохо заходит.

Вопрос сохранения/возвращения наших людей будет всё более цепляющим. Тут поверхностные рецепты из материального мира не помогут. Нужны идеи.

Если брать аналогию с Израилем – туда начался приток населения намного раньше, чем там стало хорошо. Всё, что я читал о становлении Израиля как государства – это о тяжелейшем труде в недружественной среде, которую за 3 поколения успешно преобразовали.

Где взять людей и чем их мотивировать – это тот вопрос, который всё чаще будет возникать при взгляде на руины Мариуполя, Волновахи, Угледара, Попасной, Бахмута, Изюма (вставьте свой город…).

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