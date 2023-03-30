Почему Лукашенко сейчас очень перепуган: Беларусь под угрозой

Лукашенко загнал не только себя в безвыходное положение, но и поставил Беларусь под серьезную угрозу.

Александр Лукашенко / скриншот YouTube

Лукашенко сейчас, думаю, перепуган, потому что стали реализовываться его самые заветные желания. И это не прибавляет ему уверенности. Лукашенко всегда говорил, что мечтает о ядерном оружии – он плакал, когда в 1996 году выводили последние ракеты с территории Беларуси. Когда ввели злополучную атомную станцию в Островце, он говорил, что "наконец-то мы стали ядерной державой". И хотя атомная станция не имеет абсолютно ничего общего с ядерным оружием, но ему [Лукашенко] так хотелось.

В данном случае Лукашенко, конечно, сам ничего не просил – это Путин приказал ему попросить (что он делает постоянно в последнее время). То есть Лукашенко озвучивает то, что ему приказано, как говорили ранее "спущено сверху", из Кремля. Но он загнал не только себя в безвыходное положение, но и поставил Беларусь под серьезную угрозу. Потому что, как говорил покойный Станислав Шушкевич (первый руководитель независимой Беларуси, который очень много сделал для того, чтобы мы стали безъядерными), размещение на территории Беларуси означает, что она становится мишенью для ядерного удара со стороны ядерных государств. То есть когда ядерное оружие было выведено, то таких целей для ядерных сил не осталось, но сейчас они вновь появятся. Поэтому Лукашенко сейчас, скорее всего, перепуган, потому его самые кровавые желания, которые он использовал, чтобы пугать всех вокруг, начали исполняться, потому что в Кремле засел еще более безжалостный убийца.

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Думаю, Лукашенко будет использовать это оружие для того, чтобы угрожать, требовать снятия санкций, но это будут голословные заявления, потому что у него не будет возможности принимать решения в отношении ядерного оружия.

При этом я уверен, что он будет пытаться каким-то образом получить "второй ключ", чтобы иметь возможность участвовать в принятии решений. И тут тогда возникнет другая ситуация, потому что "второй ключ" будет означать, что он может стать и первым.

Андрей Санников, специально для Главреда