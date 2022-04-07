УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Лукашенко пытается встрять в переговоры Украины и России

Артем Шрайбман

Журналист, белорусский политический обозреватель

7 апреля 2022, 19:36

Белорусской территорией пользуются как проходным двором, и мало кто на Западе верит, что ключи от двора у Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко захотел присоединиться к переговорам Украины и России / Reuters

Лукашенко вдруг обиделся, что его восприняли как "пособника агрессии". А еще заявил, что хочет отдельное место за столом мирных переговоров между Россией и Украиной как страна, которой тоже нужны гарантии безопасности. И не смейте там подписывать что-то без нас, добавил он.

Есть большой соблазн высмеивать эти неуклюжие попытки восстановить свою субъектность. Но интереснее их подоплека. Уже давно очевидно, что Лукашенко некомфортно в роли площадки для войны против Украины: он сам приуменьшает масштаб использования территории страны и ее аэродромов, эти факты замалчиваются в госСМИ (искренний союзник гордился бы своей ролью в спецоперации), а дипломаты Макея в интервью до сих пор (!!!) подчеркивают, что Беларусь предоставляла территорию не для агрессии, а только для учений.

Теперь же Лукашенко демонстрирует, что Минску неприятно, что его вообще перестали замечать как региональную единицу. Того и гляди, по итогам переговоров с Москвы будут сняты санкции, а про Беларусь забудут. А санкции против Минска в относительном выражении могут быть даже более болезненными, потому что блокируют основные позиции белорусского экспорта, в то время как Россия может продолжать торговать своими главными товарами – нефтью и газом. И в теории Москве легче переориентировать какие-то экспортные потоки в Азию, чем Беларуси.

Есть ли у Минска шансы снова найти какую-то свою, отдельную от России и востребованную другими игроками нишу? Если коротко, их очень мало. Планка сегодня слишком высока.

Чтобы заинтересовать собой Запад, Лукашенко придется предложить что-то действительно геополитически ценное. Продавать лишь риторику про донорство стабильности и "мы за мир", когда ты по факту стал чужим военным плацдармом, можно только своему наивному телезрителю.

С точки зрения Запада, им пытаются впарить даже не девальвированную валюту, а купюры, вышедшие из обращения. Дела говорят громче слов. А дела тут простые: белорусской территорией пользуются как проходным двором, и мало кто на Западе верит, что ключи от двора у Лукашенко.

Читайте такжеБоевые действия переместятся на территорию Беларуси, или Почему засуетился ЛукашенкоБолее заметным шагом могла бы стать инициативная нейтрализация территории Беларуси. То есть вывод из нее всех российских войск, и предложение ключевым региональным игрокам подписать соглашение о том, чтобы не использовать для размещения иностранных баз и маневров, которые кто-то из соседей считает опасными, не только Украину (что обсуждается на переговорах), но и Беларусь. И даже в этом случае Лукашенко пришлось бы позаботиться о том, чтобы снять главный раздражитель для разговора с собой – освободить политзаключенных и прекратить репрессии.

Пока и первая, и вторая части уравнения выглядят совершенно нереалистичными. Первое – откровенная пощечина России, второе – пощечина своим силовикам и пропагандистам, которые уже два года требуют еще больше крови врагов народа.

Читайте такжеПочему время работает против ПутинаВсе это в сумме – серьезный риск дестабилизации для Лукашенко: российской поддержки станет меньше, западная не придет, санкции снимут не мгновенно, на свободе будут популярные лидеры протеста, а опричники будут дезориентированы.

Но это если мы смотрим на ситуацию в статике, как сейчас. А если представить себе, что динамика процессов приведет нас к стремительно беднеющей и неохотно помогающей России, неспособности Минска перенаправить экспорт хоть куда-то, торговой блокаде со стороны Польши и стран Балтии, дефициту товаров из-за проблем с логистикой, дыре в бюджете, которую нечем затыкать, рекордной инфляции, банковскому кризису и остановке важных предприятий, то восприятие рисков у Лукашенко может тоже измениться. То, что сегодня кажется политически немыслимым, будет не таким уж смертельным вариантом на фоне альтернатив.

viber
война в Украине Александр Лукашенко
Реклама
Популярное
Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду Сделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочьСделала могилку во дворе: в Буче матери пришлось хоронить жестоко убитую россиянами дочь Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей"Тела не опознать: Россия лишилась целого танкового батальона "освободителей" "Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершения"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершения 15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете15 раз бомбил мирные города в Украине: журналист рассказал, как поймали пилота-оккупанта на новейшем самолете
Поддержите Главред

Последние новости

20:20

Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России

20:10

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:00

Войска России нанесли авиаудар по железной дороге в Харьковской области – поезда заблокированы

19:55

Рельсовая война: в Беларуси раскрыли тактику партизан против оккупантов РФВидео

19:53

"Они никогда не убьют нашу мечту": Вакарчук со слезами на глазах показал разбитую Мрию в ГостомелеВидео

Реклама
19:36

Почему Лукашенко пытается встрять в переговоры Украины и Россиимнение

19:31

Оккупанты хотят захватить Мариуполь и прорвать оборону на Донбасс – Генштаб ВСУВидео

19:18

В НАТО ожидают "большого сражения" на ДонбассеВидео

19:06

РФ собирает ударный кулак: в Генштабе назвали направление штурма оккупантовВидео

18:59

Россию выгнали из Совета ООН по правам человекаВидео

18:58

Попытка атаки на Донбасс и провал по Харькову: в Минобороны оценили сценарий оккупантов России

18:44

"Все боялись сказать ему правду": Волкер назвал ключевые ошибки Путина

18:44

"Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестерВидео

18:33

В НАТО назвали условие нового расширения Альянса на ВостокВидео

18:21

Ермак назвал ключевую битву, которая определит ход войны с ПутинымВидео

18:21

Крах Путина и раскол России: астролог спрогнозировал вероятность ядерной войны

18:11

Ленд-лиз для Украины – что это и как он поможет в войне с Россией

18:06

НАТО не будет предоставлять оружие Украине – Кулеба

18:05

Запад загоняет российскую элиту в угол: какие риски это создает для Украинымнение

17:59

Спецназ ВСУ разгромил "элитную" бригаду ВДВ: захвачен командный пункт врагаВидео

Реклама
17:40

Удрали, даже танки потеряли: ВСУ отбросили орков на Луганщине на 6-10 километровВидео

17:31

"Салют был хороший": появились детали уничтожения Су-34 РФ под БородянкойВидео

17:27

Задержания и мобилизация в войска РФ: омбудсмен рассказала о беспределе в Мариуполе и на ЗапорожчинеВидео

17:24

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:16

"Полная деградация большинства российского общества": Потап показал фрагмент шоу, которое многое объясняетВидео

17:09

"Это зверства против украинцев": страны G7 публично обвинили войска РФ за издевательства в БучеВидео

17:08

Писал, что он в аду: мать погибшего в Украине оккупанта всё равно заявляет, что "война была нужна"Видео

16:46

У Зеленского осадили Лаврова, обвинившего Украину в отходе от соглашений в СтамбулеВидео

16:33

"Наказал тебя Бог, Андрюша": Бедняков в ужасе показал реакцию россиян на смерть мамы в Мариуполе

16:29

"Застрелен в затылок": оккупанты убили экс-бойфренда ТодоренкоВидео

16:12

Зло обломало зубы: почему планам Путина в Украине не суждено сбытьсямнение

16:09

Виталий Портников. Орбан и Путин: почему это фальшивое перемириеВидеоблоги

16:00

Эпицентр держит экономический фронт и помогает защитникам Украины новости компании

16:00

Восхитительно вкусный рецепт ленивых хачапури, которые могут заменить хлеб: готовить всего 7 минутВидео

15:59

Враг копит силы: в ВСУ предупредили о рисках нового штурма Киева РФВидео

15:54

Украину могут принять в Евросоюз раньше, чем другие страны – глава Европарламента

15:31

Эмбарго на энергоносители и трибунал ООН: ЕП выдвинул жесткие требования к РФВидео

15:30

Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, проезд скоро могут возобновить – Тимошенко

15:11

"Я поняла, что наша личная жизнь закончилась": как исчезла жена Путина

14:58

В Днепре рекомендовали эвакуироваться женщинам, детям и пожилымВидео

Реклама
14:46

Лукашенко назвал "спецоперацию" войной и хочет участвовать в украино-российских переговорахВидео

14:37

Почему время работает против Путинамнение

14:35

Бойцы ССО захватили системы ПВО оккупантов – трофеи передадут армии УкраиныВидео

14:33

Будет трудно, но они "провалятся": Арестович ответил, смогут ли оккупанты окружить ВСУ на ДонбассеВидео

14:28

В МИД обвинили Венгрию: помогает Путину зверствовать в УкраинеВидео

14:13

"Уволили Кабаеву и лишили миллиардного дохода": любовницу Путина прячут от санкций

13:59

"Он теперь голый бегает": дед-партизан отобрал у российского оккупанта форму и едуВидео

13:56

Российская армия планировала резню в Буче – немецкая разведка перехватила разговоры оккупантов

13:50

Фейгин рассказал Мосейчук о том, почему россияне готовы отправлять своих детей на войнуВидео

13:43

Мощный удар ВСУ на Луганщине: орков выбили с позиций и захватили трофеиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять