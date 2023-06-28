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Почему кремлевского потрошителя прорвало "выступать, награждать и отмечать"

Александр Невзоров
28 июня 2023, 13:27 обновлено 28 июня, 13:27
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Сейчас Путин бросил все силы на то, чтобы убедить всех, что "победил" в схватке с пригожиным.
Путин
Путин зачастил с выступлениями / фото: скриншот из видео

Путин не может остановиться. Его прорвало "выступать, награждать и отмечать". Из кирпичей позорного поражения он строит свою "триумфальную арку".

Это - старая русская традиция, вечная скрепа. Власть всегда перекрашивала унижения и провалы в цвета "виктории". Все очень просто :какая бы беда не случилась, - надо назвать ее грандиозной победой.

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А для того, чтобы массы уверовали в то, что крах -это " грандиозный успех" - просто надо наградить беспомощных и трусливых, по вине которых и состоялось фиаско.

Сейчас путин бросил все силы на то, чтобы убедить всех, что "победил" в схватке с пригожиным. Надо сказать, что создание этой иллюзии у него отлично получается. Он осыпал орденами струсивших солдафонов, обласкал предавших министров.

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

А затем наградил и хихикавшие, злорадствующие СМИ "за информационное противостояние мятежу". Для того, чтобы придать важность и сакральность мероприятию, встречу со СМИ сделали "закрытой".

Ничего реально секретного там не было. Кремлевский потрошитель стандартно "ездил по ушам" своей конспирологией, врал и скучно кривлялся.

Жаль, что катастрофа на Чернобыльской АЭС свершилась не в правление путина. Все бы узнали, что совершен "уникальный прорыв", который позволил ядерным реакциям выйти из "тюрьмы реакторов", "обрести свободу" и "по-новому служить людям, еще более стабильно и эффективно".

Источник

Владимир Путин Александр Невзоров
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