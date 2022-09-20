Почему кремлевская ОПГ спешит провести "референдумы"

Владимир Путин готов за собой на дно утянуть всех, считает Эрик Найман/ Reuters

Кремлевская ОПГ спешит провести референдумы на захваченных в Украине территориях 23-27 сентября

Индекс Мосбиржи рухнул на новости на 10%.

Хотя затем инсайдеры его и начали откупать до -5%, картинка должна быть красивой даже на фондовом рынке, сути это не меняет.

Не любят инвесторы, даже российские, войны

Российские террористические войска так и не смогли захватить всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, что дополнительно осложняет им юридический процесс, но времени на "юридическую чистоту" у кремлевской ОПГ не осталось.

"Вступление в россию" Запорожской области без Запорожья - это совсем НЕ смешно.

Также как и заранее объявленные "положительные результаты" референдума.

Спешка, с которой кремлевская ОПГ хочет провести незаконное решение, говорит о панике.

Возможно, кремлевская ОПГ опасается капитуляции Херсонской группировки вс рф. И с целью приободрить её и удержать от капитуляции и была дана команда плюнуть на видимость "юридической чистоты".

И "говорящие кремлевские головы" уже снова агрессивно намекают на применение ядерного оружия для защиты "территории рф". Например, маргарита симоньян говорит либо о победе россии либо о ядерной войне: "Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего".

"Успешные референдумы" также позволят кремлевской ОПГ отправить на войну срочников ВС рф и не платить повышенные зарплаты контрактникам как за участие в иностранной командировке.

И Госдума рф не зря приняла сегодня в окончательном чтении законопроект, который вводит в УК понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время"

- призванные на военные сборы из запаса будут нести уголовную ответственность за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками,

- уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет),

- уголовная ответственность за мародерство (до 15 лет).

Это позволит провести частичную мобилизацию. Массовые отказы, уклонения и дезертирство стали нормой для современной россии, так как нормальные люди на захватническую войну не пойдут, а не номральные просто хотят спасти свои шкуры.

Россияне, кто еще не сбежал от преступных безумцев – бегите, пока выпускают. Потому что потом вам или ядерный гриб, или винтовка Мосина, или тюрьма с принудительными работами на стройках.

Кстат, о стройках – лилипутин призвал сегодня ВПК: "Нам необходимо в кратчайшие сроки нарастить производственные мощности и, не снижая качества, сократить сроки производства".

Итак, на следующей неделе проведут референдумы, где примут решение войти в состав рф.

Госдума и путин его быстро утвердят.

Включат частичную мобилизацию.

За любые действия Украины по деоккупации могут объявить войну Украине и перевести эрефию на военные рельсы. Отступать кремлевской ОПГ некуда. И они готовы за собой на дно утянуть всех, до кого дотянутся их липкие ручонки.

Эскалация войны практически неизбежна.

Надеюсь, это последний гвоздь в гроб кремлевской ОПГ.

Легко нам не будет еще долго.

Борьба с рашизмом и террористами продолжается.

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