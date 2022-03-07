Почему каждый россиянин несет персональную ответственность за вторжение России в Украину

За 11 дней войны в Украине Россия потеряла больше солдат, чем за две чеченские кампании / Макс Левин

На 11-ый день войны Генеральный штаб ВСУ называет цифру потерь pоссийско-фашисткой армии в более чем 11 тысяч убитыми и более 25 тысяч ранеными. Нет оснований ей не доверять, видя то огромное количество фото и видео материалов с убитыми, сожженными, ранеными и пленными россиянами.

Почему цифра 11 тысяч убитых русских оккупантов – знаковая?

Дело в том, что это больше, чем РФ потеряла своих солдат за первую и за вторую чеченские войны.

Считайте сами:

Первая Чеченская война длилась с декабря 1994 по август 1996.

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Непосредственно после завершения войны в штабе Объединённой группировки федеральных сил приводилась следующая статистика:

погибших – 4103;

пленных/пропавших без вести/дезертиров – 1231;

раненых – 19 794.

Таким образом, безвозвратные потери на тот момент оценивались в 5334 человека.

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Вторая Чеченская война длилась 10 лет с августа 1999 по апрель 2009-го.

Итоговые потери российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) в Чечне по заявлениям официальных лиц оценивались в около 6000 человек погибшими.

Итого за две войны на Северном Кавказе силовые структуры РФ потеряли 11 334 человека убитыми. То есть столько же, сколько за 11 дней войны против мирной Украины.

В Чечне и Дагестане российская армия воевала против небольших групп сопротивления, у которых не было ни танков, ни артиллерии, ни ударных беспилотников, ни масштабной поддержки оружием с Запада.

То есть, всего того, что есть у Украины. А будет ещё больше современного оружия от наших союзников с Запада.

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Напомню также, что Чечня по площади – чуть больше 1/2 Сумской области, легендарной своим партизанским движением. А Ельцин и Путин не могли усмирить маленькую Чечню 15 лет!

Россияне, просыпайтесь от гипнотического сна, в который вас ввела пропаганда Путина.

Вставайте, объединяйтесь!

Мы в Украине сейчас бьемся и умираем за нашу и вашу свободу.

Если вы не поможете нам и себе остановить войну, то погибнут десятки или, может быть, сотни тысяч русских ребят, которых Путин пошлёт в Украину, как на мясорубку.

Не мы пришли в ваш дом, а это вы вторглись в наш. Каждый россиянин несёт сейчас персональную моральную ответственность за вторжение в Украину и гибель наших детей, женщин, стариков и солдат. Потому что это с вашего молчаливого согласия Путин уничтожил оппозицию, закрыл свободные СМИ, вторгся в Грузию, бомбил Сирию, оккупировал Крым и Донбасс, а сейчас развязал де-факто третью мировую войну.

Это вы хотели сильной руки, возвращения имперских амбиций, а теперь это ваши сыновья тысячами складывают свои головы на украинской земле. Мы будем биться до победы, но не сдадимся.

Украине, планете и вам самим нужна мирная Россия, в которой власть думает о том, как сделать жизнь своего народа лучше, а не о том, как унизить и уничтожить других.

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Путин должен уйти. Или с вашего молчаливого согласия Россия на несколько поколений превратится в жалкое подобие Северной Кореи, нищей и ненавидимой всеми.

Дайте нам жить спокойно. Живите спокойно сами.

Берите власть в свои руки! Иначе Путин приведет Россию к гибели, похоронив под своими обломками надежды 140 миллионов россиян.

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, сооснователь Украинского института будущего