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Почему истерика русских из-за "коренных народов Украины" - это удар в штангу

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

13 июня 2021, 19:23

Логика российской пропаганды из-за законопроекта Зеленского – очередной, даже надуманный повод для агрессивной антиукраинской истерии.

Скабеева
Российская пропагандистка Скабеева / Фото: скриншот из видео

После резких заявлений Путина о законопроекте Президента Зеленского "О коренных народах Украины" эту тему стали обсуждать и у нас. Хотя до вчерашнего дня у нас ее не касались даже антимайданные СМИ. А в России просто истерика бушевала. Госдума даже специальное заявление приняла на этот счет. Наконец и сам Путин высказался на эту тему, обвинив Украину и в дискриминации русских (а заодно и других народов, проживающих в Украине), и чуть ли не в фашизме.

Что надо иметь в виду в данном случае? И Путин и депутаты Госдумы демонстрируют дичайшее политико-правовое невежество в данном вопросе. В международной правовой практике и в документах ООН (в Декларации ООН о правах коренных народов) под коренными народами (indigenous peoples) как правило понимаются автохтонные народы, проживавшие на данной территории до прибытия переселенцев, имеющие особый образ жизни, соответствующий природной среде их обитания.

Читайте такжеКак законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног МосквыК этой категории, как правило, относят народы Севера (саамов, эскимосов, алеутов, эвенков и многие другие), индейцев Северной и Южной Америки, маори в Новой Зеландии. В Украине на этом статусе уже давно (с первых лет независимости) настаивали крымские татары (а вместе с ними караимы и крымчаки). Они не вполне соответствуют устоявшейся международной традиции понимания коренных народов, но их главный аргумент – отсутствие собственной государственности, и необходимость учета их особого этнокультурного положения. И наконец в законопроекте Президента Зеленского это их требование было учтено.

В законопроекте Президента Зеленского дается четкое определение понятие "коренной народ": Коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Но в Кремле либо не читали сам текст законопроекта, либо, что более вероятно, занимаются махровой пропагандой в геббельсовском стиле. Никакой дискриминации русских, белорусов и молдован в этом законопроекте нет вообще. Исходя из логики Кремля под дискриминацией оказываются и сами украинцы, поскольку к ним указанное понятие также не относятся. Кстати, и в самой России есть аналогичный закон "О малых коренных народах".

Но вряд ли можно говорить о научной и правовой корректности, когда речь идет о логике Путина и Кремля. Логика российской пропаганды совсем другая – нужен очередной, даже надуманный повод для агрессивной антиукраинской истерии.

Владимир Зеленский Владимир Фесенко
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