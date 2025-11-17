Почему идея "репарационного кредита" окончательно умерла

Другого результата и быть не могло, что бы не говорили Зеленский и Урсула фон дер Ляйен.

Глава депозитария Euroclear (где хранятся замороженные российские активы) Валери Урбен в интервью Le Monde заявила, что Euroclear будет вынужден обратиться в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. При этом она сказала: "Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать". Она специально подчеркнула, что о конфискации не может быть и речи. "Самое главное для Euroclear — это доверие и авторитет", — настаивает глава депозитария. "Мы — важнейшее звено, которое должно оставаться непоколебимым ради стабильности финансовых рынков", — добавила она.

Так что у меня лично развеялись последние сомнения: идея "репарационного кредита" под залог замороженных активов ЦБ РФ окончательно умерла. Другого результата и быть не могло, что бы не говорили Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Никто не станет брать на себя риски внесудебной конфискации суверенных активов. Это очень опасная и совершенно проигрышная стратегия. В конце концов ничего кроме необходимости вернуть конфискованные активы их владельцу ждать не стоит.

По-моему, вчера Зеленский сказал, что если к февралю деньги Украине выделены не будут, ему нужно будет подумать об альтернативах. Так вот мой ему совет: нечего ждать февраля. Начинай думать об альтернативах уже сейчас. Это я совершенно искренне говорю, без всякой фиги в кармане.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

