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Почему Грузия и Молдова не помогут Украине одолеть Россию

Александр Кочетков

политический аналитик

21 мая 2022, 11:29

Открытие второго фронта для России в другом месте, кроме Украины, возможно, но в далекой перспективе. Сначала в Украине должен произойти наглядный проигрыш РФ.

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Майя Санду призвала Россию вывести войска из Приднестровья / Reuters

На днях президент Молдавии Майя Санду обратилась к России по выводу российских войск из Приднестровья.

Кремль, видя, что в Украине он проигрывает, понимает, что ему надо выводить эскалацию на новый уровень. Пока они от этого удержались, но не потому, что не хотят, а потому, что не могут.

В то же время заявление Майи Санду ни на что не повлияет, потому что это, в первую очередь - имитация процесса. Дело в том, что в приднестровском конфликте, кроме Молдовы и Приднестровья, есть еще две страны-гаранта безопасности - Россия и Украина. И если бы Санду действительно хотела бы что-то решать, то она бы официально обратилась к двум странам с конкретным предложением - в определенный срок убрать из Приднестровья российских солдат. А то, что она обратилась исключительно к России, зная, что РФ никоим образом на такие заявления реагировать не будет, подтверждает имитацию патриотического процесса и не более того.

Скорее всего, Россия будет думать и действовать в отношении Молдовы исключительно тогда и так, как она сможет. После Украины они имели план, что за двое суток они захватят Молдову, но, как видим, Россия обломилась еще в Украине. То есть все будет зависеть от возможностей, а их именно сейчас не видно.

В отличие от Молдовы, в Грузии ситуация иная. В Молдове руководство (по крайней мере президент) настроены проевропейски и поэтому она, конечно, хотела бы решить вопрос с Приднестровьем. Но у них не хватает сил, чтобы сделать это самостоятельно. В Грузии же, чтобы начать активно действовать, по крайней мере, против Южной Осетии, сил хватает, но они этого не хотят. Потому что там фактически пророссийская власть, которая будет ограничиваться определенными нейтральными заявлениями.

Более того, Украина, в отличие от Молдовы, даже обращалась к Грузии, у которой есть военная возможность вернуть свои территории. Но там есть взаимопонимание на уровне Иванишвили-Кремль и дальше это пойдет совершенно понятным путем. То есть если Россия посчитает, что в Украине она решила проблему так называемого освобождения Донбасса и может принимать "ДНР" и "ЛНР" в состав России, то они, видимо, то же самое сделают и в отношении Южной Осетии, причем Грузия даже тогда будет ограничиваться нейтральными заявлениями. Но если этого не произойдет в Украине, то, вероятно, и в Грузии этого не будет.

В целом открытие Второго фронта для России где-либо, кроме Украины возможно, но в далекой перспективе. Сначала в Украине должен произойти наглядный проигрыш России. То есть такой, от которого нельзя будет отмахнуться, но который РФ все равно будет пытаться выдать за собственную победу. Далее в России должны состояться разборки относительно того, кто во всем виноват. После этого, вероятно, в РФ начнутся экономические проблемы и даже противостояния, включая вооруженные и только после этого кто-то из соседей может оживиться.

Читайте такжеРоссия в шаге от того, чтобы уйти в вечность: почему Путин проигрываетНо до того тому России надо убить агрессора - Путина, если не физически, то по крайней мере политически, чтобы он не мог заниматься внешними проблемами, а был вынужден разгребать исключительно внутренние. Но здесь все может растянуться на годы-по меньшей мере, два. А скорее всего, и больше.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

война в Украине Южная Осетия Приднестровье Майя Санду Александр Кочетков новости Грузии
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