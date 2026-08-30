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Почему глава ЦРУ срочно летал в Москву: Невзлин объяснил, что задумал Кремль

Леонид Невзлин
30 августа 2026, 08:10
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Эксперт Леонид Невзлин о разведданных, предшествовавших визиту главы ЦРУ в Москву, и о том, как США могут ответить на растущее давление России.
Почему глава ЦРУ срочно летал в Москву: Невзлин объяснил, что задумал Кремль
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: скрин с видео

По данным WP, американская разведка выяснила, что Кремль считает США ослабленными войной с Ираном и видит в этом окно возможностей для активизации давления на американские интересы в Европе - именно эти сведения предшествовали поездке главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву. Эксперт Леонид Невзлин отмечает, что оценки Путина недалеки от правды, а обещанное после визита Рэтклиффа "сближение" Трампа и Зеленского пока не подтверждается на фоне продолжающихся обстрелов Киева. Публикуем его позицию.

По данным американской разведки, Кремль считает, что США ослаблены войной с Ираном, и видит в этом возможность активизировать действия против американских интересов и союзников в Европе. Как пишет WP, именно получение этих сведений предшествовало поездке главы ЦРУ в Москву.

Впрочем, источники, знакомые с разведывательной информацией об оценке Путиным стратегического положения Вашингтона, не сообщили подробностей о том, каким образом были получены эти сведения и насколько аналитики ЦРУ уверены в их достоверности.

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Однако, по словам одного из собеседников журналистов, поездка Рэтклиффа в Москву была связана "не столько с тем, что Путин оказался загнан в угол" из-за неспособности его армии преодолеть тупиковую ситуацию на украинском фронте, "сколько с тем, что Россия считает ресурсы США истощёнными и полагает, что мы не можем вмешаться".

Рэтклифф, конечно, сказал путинским подельникам, что, если они пойдут на значительную эскалацию войны в Украине, это подтолкнёт Дональда Трампа к сближению с Владимиром Зеленским. Но со вчерашнего дня в Киеве уже более 20 раз звучала сирена воздушной тревоги, а обстрел столичного региона продолжается около 40 часов. РФ бьёт по гражданским объектам - атакованы уже 18 складов, десятки частных домов, многоэтажки и автомобили. А анонсированного "сближения" пока не видно.

Путин - военный преступник, но его оценки в отношении США недалеки от правды. Более того, он сам сделал всё, чтобы ослабить Вашингтон в Иране, оказывая военную помощь режиму аятолл. У американцев есть возможности достойно ответить и укрепить свои позиции - достаточно оказать помощь Украине в нанесении ударов по военным заводам и пусковым полигонам РФ, задействовав тот же Starlink.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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