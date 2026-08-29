РФ вышла на рекорд по ракетным атакам: Коваленко сделал тревожный прогноз на осень-зиму

Военный эксперт Александр Коваленко о рекордном росте ракетных ударов России по Украине в июле 2026 года и рисках предстоящей зимы.

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Путин и война / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот с видео

Анализ ракетных ударов России по Украине в 2026 году показывает, что июль стал абсолютным рекордом за весь период полномасштабного вторжения по количеству применённых ракет - их число удвоилось по сравнению с предыдущими периодами. Военный эксперт Александр Коваленко объясняет, что почти половину арсенала составляют сложноперехватываемые ракеты, производство которых полностью покрывает расход, а значит истощения запасов ждать не приходится. Публикуем его данные и оценку.

Ракетные удары РОВ по Украине в 2026 году, с неполной статистикой за август.

После корреляции данных видно, что июль стал абсолютно рекордным за весь период полномасштабного вторжения в Украину по количеству применённых ракетных средств разного типа. Причём даже с корреляцией, я уверен, что показатель применённых средств выше указанного, поскольку учёт "Бандеролей" за прошлый месяц до сих пор не полный, а это тоже ракета.

видео дня

РОВ, фактически, в два раза увеличили применение ракет, чего ещё ни разу себе не позволяли с 2022 года, когда стал реализовываться план Суровикина по энергетическому террору Украины.

Проблемой для нас остаётся то, что почти 50% от общего количества применяемых противником ракет составляют сложноперехватываемые ракеты (СПР).

Причём практически в том же количестве, в каком их производит противник, поэтому говорить о перерасходовании боекомплекта и истощении запасов не приходится.

Мы вступаем в очень сложный осенне-зимний период. И это правда - сложнейший с 2022 года.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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