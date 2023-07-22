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Почему Гиркина прессуют?

Юрий Богданов
22 июля 2023, 06:14
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Давайте оставим это как предположение-прогноз. А где-то ближе к концу октября проверим.
Почему Гиркина прессуют?
Дела против Квачкова и Гиркина - это только первые ласточки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Сейчас Путин и Ко будут ловить и ограничивать активность всех "неподконтрольных радикалов". И дела против Квачкова и Гиркина - это лишь первые ласточки. И в ближайшее время мы увидим, как большинство их приспешников либо изменят риторику, либо их тоже принудительно прикрутят.

Бунт Пригожина продемонстрировал, что у режима много проблем с легитимностью. И что желающих защищать Путина и Ко очень не много, потому что большинство россиян настолько деполитизировано, что им просто все равно.

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А риторика Пригожина, который вовсе не "за мир", а за превращение России в КНДР - находила поддержку. Путинская диктатура работает не так и никакая КНДР с военной экономикой ему и его окружению не нужна. Гиркин и его братья "мятеж" осудили, но настроены они к власти Путина не менее враждебно, а к войне - не менее радикально. И влияют на падение легитимности режима и лично Путина довольно эффективно.

Делается это все "преследование несогласных" с осознанием двух вещей:

1. того, что возглавить диктатуру настоящих радикалов и экстремистов Путин не может. Ибо элиты, которые его поддерживают или терпят, устроены не по сталинскому образцу, а по клептократически-полулистическому. Даже силовое окружение такое. Настоящие радикалы и экстремисты, со своей стороны, не нуждаются в Путине. Он себя уже дискредитировал.

2. того, что в ближайшие недели или месяцы Россию очень вероятно ждет очередная волна "непростых решений" и "перегруппировок на более выгодные позиции". Которая станет дополнительным ударом для легитимности режима и сформирует новые дополнительные риски.

Поэтому в таком контексте желательно, чтобы наиболее популярные и медийные радикальные критики имели закрытый рот, были дискредитированы и упрятаны в медвежий угол. Чтобы дополнительно не поджигали и так в условиях острого кризиса. Кстати, интересно, как скоро телеграм-канал Тринадцатый замолчит навеки.

Эти истории также отвечают на вопрос, как там у России дела на фронте. Не очень у них дела на фронте. Не очень.

И отдельно. Учитывая, насколько Гиркин и его приспешники ксенофобы, антисемиты, сторонники "теории заговоров", насколько застряли в представлениях о мире где-то в начале 20 века и тому подобное, теоретический (и почти невероятный) захват власти подобными людьми России тоже не поможет. Потому что они вообще не понимают мир, в котором живут. Скорее наоборот.

Как-то так думаю. Спасибо за внимание.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Игорь Гиркин
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