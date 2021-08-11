Почему фотографироваться нельзя, а торговать можно

Магучих сделала всего одно фото и на неё посыпалось куча грязи / Reuters

Вот смотрю на это публичное линчевание нашей спортсменки и удивляюсь.

Девочка сделала всего одно фото и на неё посыпалось куча грязи. Вот нельзя фотографироваться со спортсменкой из страны, с которой мы воюем.

Ок. Фотографироваться нельзя. А торговать можно? Кто-нибудь смотрел импорт товаров в Украину из Российской Федерации в 2020 году?

На 7-ом году войны мы до сих покупаем российских товаров на 4,5 млрд долларов! Ещё на 2,8 млрд покупаем у Беларуси. Думаю, все прекрасно понимают, что это тоже в основном российский импорт, в т.ч. и нефтепродуктов, который идёт через Беларусь.

А знаете, что значит для русских этот экспорт (для нас импорт)? Это источник создания рабочих мест, это источник наполнения бюджета. Это деньги, за которые русские будут финансировать свои военные расходы. И эти расходы оплачиваем и мы тоже. Вас это не смущает?

Реклама

Вас не смущает, что Украина до сих пор зависит от российского газа? Да, мы не покупаем напрямую у русских, а покупаем у других стран, купивших российский газ. Мы назвали это реверс газа. Только технически этот газ мы гоним не из Европы, а берём часть российского газа, который через нашу трубу идёт в Европу.

Читайте такжеК чему приведет травля спортсменов в ответ на их олимпийские медалиВас не смущает, что мы уже 7 лет воюем с Россией, но до сих пор не объявили ей войну официально. И не сделаем это, потому что могут быть плачевные последствия. Если мы в открытую объявим войну и начнём настоящую войну, то мы не выстоим против России. Да, сейчас война с Россией локализована на Донбассе, но напомню, что общая граница между нашими странами это не только Донбасс, это 3000 км равнинной местности. И защитить всю эту территорию мы не сможем.

И если начать глубоко копать, то можно увидеть, что взаимоотношения между нашими странами немного сложнее. Так к чему тогда все эти публичные казни? Что и кому вы хотите доказать?