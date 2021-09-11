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Как Газпром нашими же руками аннулирует транзитный договор

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

11 сентября 2021, 19:21

Долгое время нам рассказывали байки о том, что мы не покупаем российский газ. Это была токсичная история, прежде всего, для нас самих.

газ_транзит газа
Газпром может выйти из транзитного сотрудничества с Украиной / Reuters

О новой газовой войне и возможностях Газпрома нашими же руками аннулировать транзитный договор.

Итак, простая схема, с помощью которой Газпром может выйти из транзитного сотрудничества с Украиной.

Рисую, можно сказать, почти "на салфетке".

Долгое время нам рассказывали байки о том, что мы не покупаем российский газ.

Это была токсичная история, прежде всего, для нас самих, так как мы уверовали в то, что энергетически независим от РФ и можем всегда купить газ в Европе.

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На самом деле, физически мы отбирали как раз российский газ (из нашей ГТС). А виртуально - покупали его на европейских хабах.

Чтобы провести по документам объем газа, изъятый из ГТС, на западной границе возле словацких Великих Капушан был построен "газовый коллайдер", по которому "гоняли" небольшой объем газа туда-сюда, накручивая счетчики аверса и реверса: нужно было "накрутить" транзит газа в Европу в объеме отобранного из ГТС российского газа (14,5 млрд куб.) и точно также накрутить показатели виртуального реверса из Европы на те же 14,5 млрд.

Читайте такжеПутин уже начал торговаться по транзиту газа через УкраинуПростая математика показывает, что эта схема работает при условии, если объем транзита российского газа по нашей ГТС превышает размер виртуального реверса из Европы, то есть транзит должен быть больше упомянутых выше 14,5 млрд кубов.

А теперь представьте, что Газпром говорит: мы не будем прокачивать через территорию Украины 40 млрд кубов газа, как зафиксировано в контракте.

Мы прокачаем 5 млрд, а за транзит остальных 35 млрд просто заплатим деньги (в контракте заложен принцип транзитируй или плати).

Что нам делать в таком случае?

Наш дефицит газа составляет 14,5 млрд кубов.

Пять ярдов российского газа физически заберем из трубы, а где взять еще 10? А в трубе должен оставаться еще и технологический газ.

Значит, придется покупать недостающие 10 млрд кубов в Европе и закачивать их в нашу ГТС, но уже в формате реального реверса, а не виртуального.

И здесь возникают первые проблемы: одно дело - счетчик на трубе накручивать, а другое - реально развернуть поток.

Но даже если нам удастся это сделать, труба не может работать в режиме реального реверса и аверса, газ не может по одной трубе одновременно двигаться в противоположных направлениях.

ГТС способна работать в режиме реального аверса и виртуального реверса, но не предназначена для реального аверса и реверса на одном временном отрезке.

Читайте такжеДо новых Смел осталось недолго: к чему приведет повышение цен на газТо есть, нам придется глушить трубу на восточной границе и перенастраивать ее на получение газа из ЕС без возможностей транзитирования.

Как только это произойдет, Газпром тут же обвинит Украину в невыполнении транзитного контракта и в одностороннем порядке разорвет его.

И докажет свою правоту в любом арбитраже - ведь это мы не сможем осуществлять транзит и перекроем вентиль на входе с РФ.

Вот такая схема для Газпрома.

Именно поэтому вероятность "газовой войны" этой зимой вполне реальна.

Пока нас спасут запасы газа в подземных хранилищах, но это не значит, что не будет отключений и локальных проблем. И запасы не вечны.

В общем, можете слать благодарственные телеграммы Яценюку, Коболеву, Витренко и иже с ними. Они приближали этот день, как могли....

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Газпром транзит газа транзит газа в Европу Алексей Кущ
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