Почему эстонская Нарва может стать началом конца НАТО: прогноз Портникова

Виталий Портников о гибридном сценарии Кремля в Прибалтике, "ядерном шантаже" Запада и истинной цели Москвы — политической гибели Альянса.

Путин может начать гибридную войну против Эстонии

На фоне изнурительной войны в Украине Кремль не оставляет попыток расширить зону дестабилизации, испытывая на прочность границы и единство Североатлантического альянса. В центре внимания аналитиков все чаще оказывается Балтийский регион, где Россия может применить проверенные гибридные сценарии для разрушения западной архитектуры безопасности. Журналист и политический обозреватель Виталий Портников анализирует стратегические цели Москвы в отношении Эстонии, рассматривая их не как территориальные претензии, а как инструмент для окончательной дискредитации НАТО. Подробнее об угрозе появления "новых республик" и рисках политического коллапса Запада — в материале автора.

Почти все ресурсы Путина оттянуты на украинский фронт. Российский президент все еще мечтает об уничтожении соседнего государства и присоединении его территорий к РФ. И та тактика, которую выбрал Белый дом в переговорах с Москвой, только вдохновляет Путина. Как же здесь воевать еще и с Эстонией? Но настоящей войны с соседней балтийской страной у Путина может и не быть. В своей попытке дестабилизировать Эстонию и НАТО он может пойти гибридным путем — тем самым, который он пытался применить и в Украине после Революции Достоинства. Тогда РФ пошла на вторжение, оккупацию и аннексию Крыма, а на Востоке Украины с аннексией не спешила, создав там "народные республики"... В случае с Эстонией он может пойти тем же путем: отправить в соседнюю страну диверсантов, объявить о создании "Нарвской народной республики".

Весь расчет Кремля строится на том, что Запад снова включит режим "глубокой обеспокоенности" и сделает вид, что захват Нарвы — это внутренние разборки Эстонии. Если США и ЕС побоятся прямого столкновения с ядерным маньяком, это станет фактическим концом Североатлантического союза. Ведь Путину не нужны эстонские территории как таковые, его главная цель — уничтожить репутацию Запада.

Здесь самое интересное — как отреагирует Запад. Если в США будут пытаться не замечать войны Путина против Эстонии, если в ЕС скажут, что нельзя допускать прямого конфликта с ядерной страной, то Путин получит возможность укрепиться на территории страны-члена НАТО. И можно будет говорить о медленной смерти всего Альянса. Итак, в случае с Эстонией Путину понадобится не Нарва, а именно политическая смерть Североатлантического союза, после чего Путин и Си Цзиньпин смогут уверенно чувствовать себя победителями в войне с коллективным Западом и лидерами, отбросившими США далеко от послевоенных сфер влияния.

О личности: Виталий Портников Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

