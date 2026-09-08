Почему экономика Украины стремительно падает: Денисенко предупредил о важной детали

Аналитик объясняет, почему правительство до сих пор не реагирует на закрытие портов и рост тарифов "Укрзализныци" так, как это уже сделала Канада.

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МВФ и Украина / depositphotos.com/ua, УНИАН

Из-за блокады черноморских портов и роста тарифов "Укрзализныци" украинский экспорт зерна, металлургической и другой продукции уже падает на 30–50 %, тогда как правительство, по оценке аналитика Вадима Денисенко, продолжает действовать так, будто ничего не произошло. Он сравнивает это с реакцией Канады, которая оперативно снизила нагрузку на пострадавший от тарифов бизнес, и настаивает на срочном пересмотре переговорной позиции с ЕС и МВФ. Публикуем его анализ.

Украине нужны новые переговоры с ЕС и МВФ. Без этого экономика рухнет Экономика Украины стремительно рушится. В то же время правительство продолжает жить так, будто нет закрытых портов и катастрофы с экспортом. И при этом мы закрываем глаза на объективную реальность видео дня

1. Начну не с Украины. Недавно правительство Канады в ответ на введение американских пошлин приняло ряд решений, снижающих нагрузку на компании, пострадавшие от давления Дональда Трампа. И прежде всего это касается железнодорожных и портовых тарифов. К сожалению, Украина пока находится на стадии проведения совещаний. Уже месяц идут совещания. Без каких-либо весомых решений.

2. Кто бы что ни говорил, альтернативы морским портам у нас нет. Без них наш экспорт - как зерна, металлургии, так и всей остальной нашей продукции - не просто затруднен, он падает на 30–50 % в зависимости от продукции. И всё это происходит на фоне чрезмерно высоких тарифов "Укрзализныци".

3. Вообще тарифная нагрузка - это то, что необходимо снижать. Я много раз писал и говорил: у нас есть два пути: либо сохранить рабочие места в ущерб бюджету, либо же максимально выжать из бизнеса всё сейчас, ради того, чтобы сегодня получить небольшой плюс в бюджет.

4. Насколько я понимаю нынешнюю ситуацию, у нас колоссальные проблемы с бизнесом, который уничтожается ударами дронов и ракет с одной стороны, а с другой - у нас есть правительство, которое боится принимать решения, противоречащие предыдущим договоренностям с МВФ и ЕС. Или, точнее, правительство готово признать проблемы в ритейле, но вообще не видит проблем в производстве. При этом правительству следовало бы уже сейчас думать о программах поддержки производителей, включающих льготное кредитование и программы восстановления производств.

5. Нам нужно уже сейчас менять переговорную позицию, ведь закрытие портов и изменение военной стратегии РФ резко меняют ту реальность, в которой мы сейчас живем. К сожалению, у нас нет возможности не менять ситуацию в переговорах с ЕС и МВФ, которые являются нашими главными кредиторами. И наш выбор очень прост: либо мы проведем сложные переговоры и добьемся возможности поддержать собственный бизнес, либо наша промышленность рухнет в течение одного года.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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