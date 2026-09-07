Переговоры пошли не по плану Кремля: Коваленко раскрыл детали визита американцев

Военный эксперт разбирает первые впечатления от визита американской делегации в Киев и объясняет, почему за ним стоит нечто большее, чем украинский трек.

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Зеленский и переговоры / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые официально посетили Киев, причем добирались туда поездом из соображений безопасности, а не привычным авиатранспортом. Военный эксперт Александр Коваленко разбирает первые впечатления от визита и объясняет, почему за ним стоит не только украинский трек: Вашингтон, судя по всему, всерьез опасается переноса войны на территорию ЕС и НАТО. Публикуем его анализ.

Темой номер один в Украине сегодня является визит переговорной группы США.

Первые раунд и официальная часть завершились. И тут, я, пожалуй, подведу исключительно свои субъективные первичные впечатления.

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Во-первых, это первый официальный визит Стива Уиткоффа и Кушнера в Украину. До того встречи проходили либо сугубо в Москве, либо на нейтральных территориях, например в Абу-Даби.

Тот факт, что Уиткофф и Кушнер, мало, что знающие в принципе об Украине, приехали в Киев – это уже результат серьёзной дипломатической роботы и создание как минимум ситуативного противовеса. Причём не менее важным является тот факт, что приехали они не привычными воздушными путями, а вынуждены были отправиться по железной дороге, хотя накануне путин заверял их, что удары по Киеву не наносятся. Серьёзно?

Мерами безопасности было в очередной раз продемонстрировано, что любые заверения путина и в целом Москвы, ни стоят ровным счётом ничего.

Во-вторых, по степени приёма делегации из США, причём в более расширенном формате недели ранее, можно говорить о том, что в украинский вопрос на уровне прямого контакта было вовлечено куда больше специалистов, которые разбираются как минимум в военной науке, а не просто являются коммерсантами и ближайшими друзьями семьи по бабушкиной линии.

В-третьих, без какой-либо конкретики уже прекрасно понятным является основное направление дискуссии и тут стоит вспомнить визит Джона Ретклиффа в Москву, одним из поводов, которых являлось предупреждение о ненападении россии на страны ЕС/НАТО. Откровенно говоря, осознание факта настроя россии на войну в долгосрочную перспективу и с выходом на новый театр боевых действий – страны ЕС/НАТО, как ничто иное стало причиной появление американской делегации в Украине.

США опасаются расширения войны на европейский театр боевых действий, где после провальной операции Epic Fury вряд ли смогут проявить высокий КПД своих действий, а потому, очень важным Белым дом может сейчас видеть перспективу достижения определённых результатов на украинском треке.

Для нас, это на дипломатической арене может стать окном возможностей, с значительно расширенной опцией, особенно с учётом того, что сохраняя сдержанную дипломатическую мину после визита в Москву американские коллеги не остались удовлетворёнными тем, что услышали.

Конечно, в ближайшее время мы максимум, что об этих встречах услышим, так это инсайдерские, не всегда проверенные и не всегда адекватные версии, но в целом можно выстраивать общую парадигму визита и она больше имеет украинский противовес, нежели российский. Особенно на фоне снаряжения Ту-95МС и Ту-160 ракетами и накоплением боекомплекта с подготовкой энергетического террора.

Наблюдаем за процессом далее. Тем более, что в дальнейшем встречи будут проходить в присутствии европейских партнёров.

Принуждение маньяка к "а поговорить?" Главное правильные рычаги принуждения и, чтобы они не выходили из орбиты Украины.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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