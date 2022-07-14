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Почему доллар и евро достигли паритета?

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

14 июля 2022, 06:55

Последний раз такое видели 22 года назад. И украинцы переживают. Забавно, но рядового украинца такая ситуация волнует гораздо больше, чем рядового немца.

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Это не евро падает, это скорее доллар усиливается / Reuters

Украинцы очень взволнованы. Украинцы переживают. Евро упал. Относительно доллара. Там паритет. Друг к другу. Кошмар.

Последний раз такое видели 22 года назад. И украинцы переживают. Забавно, но рядового украинца такая ситуация волнует гораздо больше, чем рядового немца. Ведь в западном мире динамика курсов валют волнует только профессиональных финансистов, а вот в Украине это как любовь к футболу. И украинцы могут переживать как за свою команду, отечественную. Так и смотреть за матчами Лиги чемпионов.

Так что же случилось? Почему доллар и евро достигли паритета? И есть ли тут зрада?

Во-первых, это не евро падает, это скорее доллар усиливается. И не только относительно евро. Доллар в этом году усиливается относительно всех мировых валют. И евро - здесь просто одно из немногих. Все почти как и предсказывали кремлевские старцы – доллар почти никому стал не нужен и они своей глупостью нарушили мировой порядок. Сарказм.

Почему это происходит?

Первая и основная причина - это рост ставок. Стоимости денег. ФРС пошел на увеличение ставок в ответ на инфляцию. Собственно, это единственный доступный сейчас для центрального банка способ борьбы с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума. И дальше работает стандартное правило. Если в какой-то стране ставки повышают, то привлекательность активов в этой стране, а значит и валюты этой страны, растет. ФРС уже резко поднимает ставки. Европейский Центральный Банк пока жалуется, разводит руками и только обещает это делать. Как результат – то доллар укрепляется относительно евро.

Читайте такжеИсторический момент: евро впервые за 20 лет стал дешевле доллараВторая причина - это проблемы уже в самой Европе. Бизнес модель главного локомотива ЕС, Германии, много лет строилась на том, что они получали дешевую энергию в России и продавали дорогие товары в Китай. И это сработало. Пока энергия была дешевая. Расчет немцев, что Россия – это только их сарай с дровами, не оправдался. И сейчас происходит мучительный переход, который уже привел к первому за многие годы торговому дефициту в Германии. Не помогает здесь и тот факт, что немцы позакрывали свои атомные электростанции. Более того, еще меньше помогает и тот факт, что с экспортом в Китай возникли проблемы. Так, неожиданно, китайцам не нравится то, что немцам не нравятся концлагеря уйгуров и эти немцы об этом говорят в голос. А китайцы в ответ включают ограничения.

Торговые проблемы не могли не сказаться на курсе. Хорошая новость для немецкого бизнеса такова, что ослабление евро будет поддерживать немецких экспортеров.

Читайте такжеЧерный рынок "пробивает потолок": доллар резко взмыл вверхИ третья причина усиления доллара. Это опасения рецессии. Сейчас все больше и больше людей закладывают вариант того, что мир, или по крайней мере большая его часть, войдет в рецессию. А это означает мировой финансовый кризис. Что делают деньги, когда видят перспективу кризиса. Бегут в тихие гавани. В безопасные места. Уходят в надежность. А это, как ни странно, доллар. Опять привет кремлевским старцам.

А что Украина? А ничего. Разве что сейчас против нас играет фиксация курса гривны именно относительно доллара. Потому что в этот момент получается так, что официальная гривна усиливает свои позиции во время войны по отношению к евро, злотого и других валют. Что является удивительным фактом. Который совсем не поддерживает украинскую экономику. Хотя, возможно, и сдерживает определенные инфляционные процессы.

Что будет дальше в паре евро доллар? А может быть все что угодно. Потому что курс этой пары спрогнозировать невозможно. Потому что все ваши прогнозы должны базироваться на определенной информации. Но эту информацию уже знают все в мире. А это значит, что она уже повлияла на текущий курс валют. Так что, здесь надо просто расслабиться и покупать попкорн. И понимать, что ничего экстремального не происходит. Потому что были времена, когда этот курс вообще был 1,5 доллара к евро. И текущие изменения ничто, с теми предыдущими колебаниями. И они не обрушили мир.

курс доллара Сергей Фурса
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