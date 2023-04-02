Нужно прилагать все усилия, чтобы Молдова оставалась демократической, евро-ориентированной страной, а не погрузилась в клоаку "русского мира".

Коваленко объяснил, почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдова / Коллаж фото twitter.com/MFA_Ukraine, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Освещая вопросы угрозы дестабилизации и силовой смены действующей власти в Молдове часто встречаюсь с вопросом: "Какое нам дело до Молдовы? Нам надо на защите своей страны концентрироваться".

Постараюсь пояснить, почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдова.

Не так давно я рассматривал силовой сценарий, который может применить россия в Молдове. Рассматривал с оценкой потенциала российского контингента в Приднестровье около 1 700 л.с. в составе 82-го и 113-го ОМСБ, а так же незаконных вооружённых формирований "ПМР" около 7,5 тыс.

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Этой группировки вполне достаточно, чтобы реализовать операцию по захвату Молдовы и силовой смены законной власти в Кишинёве, под аккомпанемент внутренней дестабилизации республики посредством катализации "протестов" в исполнении пророссийских политических сил.

Например, НВФ "ПМР" совершенно не составит труда захватить аэродром Меркулешты, для выхода на Бельцы и отрезания северной Молдовы от центра, с замыканием на Фалешты. Это позволит перерезать основные трасы М14 и М2 и блокировать подъезды к Кишинёву.

Южная группа будет перерезать по линии Каушаны, Чымишлия, Яргара. При этом, на эту линию может быть переброшен ограниченный контингент, поскольку Юг - это преимущественно пророссийский гагаузский регион, и там основной задачей будет просто удержание трасс и контроль украино-румынских направлений.

Таким образом, северная и южная группы обеспечат относительно безопасный (без сюрпризов) выход основной группы на Кишинёв, удержание которого в случае отсутствия помощи третьей стороны не представляется возможным долгое время, особенно с учётом уже размещённой в Молдове российской агентуры.

В итоге, мы теряем Молдову как евро-ориентированного соседа. К власти приходят пророссийские силы и после проведения зачистки во всех структурах будет развёрнута неотвратимая мобилизация. Транзитом в Молдову начнут прибывать российские "туристы" двойного назначения.

Фактически, с учётом вербовки среди пророссийских настроенного населения активной части и регулярного транзита "туристов" из самой россии, у РОВ в Молдове в течение 3-4 месяцев может быть сформирована группировка от 20 до 30 тыс. тел. Да, недоукомплектованная, но достаточная для создания проблем.

Даже если не говорить о намерении открывать второй фронт на юго-западе, такая группировка вынудит ВСУ стянуть в Одесскую, Винницкую и Черновицкую области дополнительные силы, для предупреждения угроз - то есть, сковывающий эффект увеличится в разы и будет увеличиваться.

Будет увеличиваться, поскольку 20-30 тыс. - это предварительный ориентир потенциала формирования группировки за 3-4 месяца, в то время как данный процесс не закончится за этот период и количество угрожающей группировки постепенно, но уверенно будет расти, превысив 50 тысяч.

И чтобы эти проблемы не возникли в перспективе, нужно прилагать все усилия, чтобы Молдова оставалась демократической, евро-ориентированной страной, а не погрузилась в клоаку "русского мира".

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