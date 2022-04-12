Почему дефолт не сразу добьет Россию

Россия допустила дефолт / Reuters

Мировые финансы построены на том, что в любом случае деньги нужно отдавать. Россия сейчас пытается провернуть ту же схему, которую ей уже дважды удалось провернуть после введения санкций, когда власти РФ смогли использовать арестованные на Западе резервы в валюте. США недавно прикрыли эту лазейку и теперь в РФ вынуждены тратить собственную валюту.

C точки зрения держателей облигаций, они не получили платеж. Это сразу же отразилось на рейтингах S&P, из-за чего рейтинг России был снижен до преддефолтного. А дальше запускается процедура, в ходе которой страна в течение месяца может погасить долги. То есть ты как бы под прожекторами, но тебе еще дают возможность исправиться.

Соответственно, если Россия не заплатит в указанное время, то для них закрываются все финансовые рынки. И тогда уже запускается процедура взыскания долга. Но она достаточно долгая и ожидать того, что для России все быстро закончится, не следует. Например, в это время могут искать активы, изымать резервы в счет погашения долга и т.д.

Ведь деньги у России есть, потому что ей продолжают платить за углеводород, причем немало.

Рыночного курса доллара в РФ уже нет - его удерживают чисто в административном порядке. Но проблема в том, что когда курс держат ради великодержавных понтов, они бьют по доходам в бюджет. В этой системе они уже доят Газпром, который поглощает инвестиционный ресурс и всех экспортеров, а деньги просто разворовываются.

Пока для России остается два варианта - либо же заплатить долг в последний момент, потому что для них это небольшие деньги, либо же пойти на принцип и объявить дефолт.

Второй сценарий - совсем плохой для России, потому что об этом рынок будет помнить очень долго. В 2014 году у России был высокий инвестиционный рейтинг и она как страна могла привлекать деньги под низкие проценты, причем это могли делать и компании, которые находились на ее территории РФ. Теперь, когда Россия находится в преддефолтном состоянии, эти риски перебрасываются и на компании - от них могут требовать погашения долгов, дополнительного обеспечения под кредиты и точно такие же риски появляются и для частных компаний, которые занимали деньги на внешних рынках. Ввиду этого, по меньшей мере на 5 ближайших лет про получение денег под адекватные проценты можно будет забыть.

Читайте такжеПочему россиянам снова предлагают "потерпеть"В то же время, на россиянах в краткосрочной перспективе это никак не отразится. На них больше влияет то, что в результате сокращения производства схлопывается рынок труда, рост цен на импорт и невозможность что-то приобрести. Потому объявленного дефолта они быстро не почувствуют.

Точно так же, как сейчас они не чувствуют усиленных санкций, ведь у них пока есть некий запас прочности, несмотря на падение доходов от нефти и газа. И такой запас будет оставаться еще как минимум год.

Но вопрос в том, как дальше на все это будут реагировать сами россияне. Все-таки в РФ прогнозируется серьезный рост безработицы, да и война - дело недешевое. Кроме того, дальше они уже не купят тех или иных продуктов даже по нынешним ценам, потому что реальный курс валют выше в несколько раз. Иными словами, Россия оказалась в состоянии Советского Союза, когда деньги есть, а купить на них нечего.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда