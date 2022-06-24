Почему Брюссель сам захочет принять Украину в ЕС

Брюссель сам захочет принять Украину в ЕС / УНИАН

Позади сто двадцатый день войны. ВСУ, судя по всему, оставили Золотое и вообще весь этот карман к югу от Лисичанска, а значит - избежали попадания в котел и окружения.

На мой взгляд - это разумный шаг, который свидетельствует о зрелости и рациональности украинских военноначальников, которые не хотят ради красивых лозунгов жертвовать своими солдатами. В остальном, картина пока мало изменилась по сравнению со вчерашним днем.

Но за пределами фронта, случилось, на мой взгляд, эпохальное событие: Украина и Молдова получили статус кандидатов в члены Европейского Союза. Это реализация того самого "европейского выбора", из-за которого, собственно, и разгорелся весь нынешний сыр-бор.

Тысячи людей (включая вашего покорного слугу) с конца 2013 года говорили, что это утопия. Что не надо так в лоб. Что вы поругаетесь с Путиным и все равно вас никуда не примут. Что Украине вообще не нужно в Евросоюз, потому, что это просто смена шила на мыло: вы отказываетесь делегировать часть своего суверенитета России и вместо того, чтобы оставить его себе, готовы отдать его Брюсселю. Где логика? И т.д.

Но украинцы, со своим фирменным упрямством, шли, шли, шли по однажды выбранному пути - и дошли. Ничто не могло их остановить: ни экономические трудности, на аннексия Крыма, ни инспирированный Путиным сепаратизм на Донбассе, ни даже открытое нападение России на Украину.

Я не знаю, обретет ли Украина счастье, став членом ЕС, но это беспримерное упорство в достижении цели - оно само по себе впечатляющий урок последовательности и воли. Причем воли не политиков или вождей, а воли всей нации. Так народ увидел свое будущее, и он шел к нему. Шел долгие тридцать лет. Прошел все испытания, которые только можно себе вообразить. И, фактически, дошел.

Я знаю, что сейчас украинцам начнут говорить, что это ничего не значащая акция, просто пропагандистский трюк для демонстрации солидарности. Что путь от кандидата до полноценного члена ЕС займет годы и не факт, что он закончится успехом (если вообще когда-то закончится).

Вот что я вам скажу: фигня все это. Есть только один пример, когда кандидат в члены ЕС так и не достиг цели - это Турция. Но случай с Турцией - особый: это фактически полностью находящаяся в Азии страна вряд ли может считаться по-настоящему европейской. К тому же у нее есть неурегулированный конфликт со страной, членом ЕС - Кипром, а через него - с Грецией.

Все же остальные страны, когда-либо получившие статус кандидата в члены ЕС, либо уже в него вступили, либо идут к нему в графике, который не вызывает сомнений в успешном завершении этого процесса.

Путь от кандидата до члена ЕС связан с выполнением вполне посильных для Украины и в основном технических условий типа внесения изменений в законодательство и т.д.

Читайте такжеГорькая пилюля к сладкой конфете: ждать ли Украине неприятных сюрпризов от ЕвросоюзаПричем эти условия достаточно объективны и их выполнение легко проверить. В подавляющем большинстве случаев выполнение этих условий полностью находится в руках страны-кандидата. И поэтому теперь уже от самой Украины зависит - вступит она в ЕС или нет.

Этот путь пройден уже таким количеством стран, что есть, наверное, вполне профессиональные "специалисты по вступлению в ЕС", которые могут помочь Украине в этом процессе. Надо не пытаться изобретать велосипед, а просто их нанять и выполнить их инструкции - и тогда прием в члены ЕС станет неизбежным.

Но два главных преимущества вступления в ЕС Украина уже имеет: это беспошлинная торговля и безвизовое передвижение по Европе. Осталось только получить доступ к европейским фондам по развитию инфраструктуры - и дело в шляпе.

Тогда эти умники в Брюсселе уже сами будут заинтересованы в приеме Украины, поскольку глупо бесплатно развивать инфраструктуру в стране, которая сама не платит в эти фонды.

Но доступ к этим фондам у Украины может появиться только после победы: никто не будет, по понятным причинам, строить, например, дороги и мосты в стране, которая ведет войну.

А это значит, что Украина для реализации своей мечты о европейском выборе должна победить. Я понимаю, что она должна победить по сотне причин. Но это - одна из них. И отнюдь не самая маленькая.