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Почему Байден боится ядерных угроз Путина?

Юрий Касьянов
18 апреля 2024, 06:10
Давайте не будем паниковать. Мы справимся и без помощи Штатов. Даже китайцы в нас верят.
Почему Байден боится ядерных угроз Путина?
Байден и Путин / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov

Байден боится ядерных угроз Путина, поэтому Америка недостаточно помогает Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Это как в кино, когда бандит, захватив заложников или угрожая взорвать бомбу в небоскребе, требует 100 млн долларов, вертолет и наркотики. Если дать ему все это - он сбежит, а потом возьмется за старое.

Так и с Россией - боятся, что кремлевские сумасшедшие шандарахнут атомной бомбой, значит сегодня отдать Украину, завтра Прибалтику, послезавтра Польшу, а дальше - пошло-поехало...

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Так и без Америки можно остаться.

Что делать нам? - Много думать о том, где на болотах хранятся эти чертовы бомбы... Чтобы не потеряли.

Давайте не будем паниковать. Мы справимся и без помощи Штатов. Даже китайцы в нас верят. Вот что пишет профессор Пекинского университета, директор Центра исследований России Фэн Юджун (кстати, он активный участник путинского Валдай-клуба) в статье "Russia is sure to lose in Ukraine" (Россия однозначно проиграет в Украине), опубликованной в издании The Economist:

"...На ход войны будут влиять четыре основных фактора.

Во-первых, это уровень сопротивления и национального единства, проявленный украинцами, который до сих пор был чрезвычайным.

Второе - это международная поддержка Украины, которая, хотя в последнее время и не оправдывает ожиданий страны, остается широкой.

Третий фактор - это природа современной войны, соревнования, включающего в себя сочетание промышленной мощи и систем командования, контроля, связи и разведки.

Последний фактор - информация. Когда дело доходит до принятия решений, Путин оказывается в ловушке информационного кокона из-за того, что он так долго находится у власти.

Российский президент и его команда по национальной безопасности не имеют доступа к точным разведывательным данным. В системе, которой они управляют, отсутствует эффективный механизм исправления ошибок. Их украинские коллеги в этом смысле более гибкие и эффективные.

В совокупности эти четыре фактора делают окончательное поражение России неизбежным. Впоследствии она будет вынуждена уйти со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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