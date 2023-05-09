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Победобесию пришел конец, и это прекрасно

Александр Невзоров
9 мая 2023, 06:06
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Кремль бездарно и быстро израсходовал свой последний  "вдохновительный" ресурс.
Победобесие
Культ "победы" больше не работает / facebook.com/adagamov

Победобесие, наконец, довелось до абсурда и приобрело абсолютно карикатурные формы. Это прекрасно.

Следует понимать, что ставшая мерзкой и смешной - т.н. "память о войне" перестает "работать" и больше не годится как идеологический наркотик для масс. Эта "память" становится юродством и уделом "городских сумасшедших" и фанатиков.

Именно это и произошло в россии. Режим не сумел сохранить "дедов", как смысловое "оружие" и прекрасный способ оболванивания.

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Потеряв пропагандистский смысл - "культ победы" в рф очень быстро отомрет и забудется. Поддерживать его в нужном градусе - дело хлопотное и дорогое, а "просто так", не получая мощного настроенческого "выхлопа" -заниматься этим никто не будет. Как гипнотизатор масс "день победы" скончался.

Конечно, какое-то время, этот дикий лохотрон еще будет агонизировать и забавлять "колорадскими выходками" маргиналов и политических сектантов. СМИ продолжат над ними ( завуалировано) потешаться, но уже ничем, кроме сырья для анекдотов и издевательств, "день победы" уже никогда не будет.

Кремль бездарно и быстро израсходовал свой последний "вдохновительный" ресурс.

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День победы Парад Победы
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