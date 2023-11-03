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Победная стратегия ВСУ: существует ли она?

Александр Кочетков
3 ноября 2023, 19:10
Главнокомандующий ВСУ В. Залужный делает попытку через интервью "Экономист" честно рассказать об имеющихся проблемах с собственной точки зрения.
Победная стратегия ВСУ: существует ли она?
Зеленский / коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, офис президента

Республиканские конгрессмены и сенаторы США, прагматичность которых является фирменной чертой, поставили поддержку Украины в зависимость от выполнения Белым Домом (читай — офисом президента Украины) определенных условий. Главные из них:

1. Четкая формулировка, которая является победой Украины в реальных условиях.

2. Предоставление конкретного плана достижения этой победы.

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3. Разработка перечня вооружения, ресурсов и финансов, которые необходимы для выполнения такого плана.

4. Определение сроков реализации плана и жесткий контроль за его выполнением.

По сути, это концепция "восхода солнца вручную". Или манипулятивная попытка втиснуть войну в параметры обычного бизнес-плана вроде открытия сети быстрого питания. А речь о войне иррациональна по сути и динамична по развитию, которая не укладывается в статическое соотношение ресурсов и возможностей.

Что характерно: для поддержки Израиля подобных вроде бы необходимых условий не выдвигается. Хотя там заявленный "полный и окончательный разгром ХАМАСа" является более призрачной и экзистенциальной целью, чем победа Украины.

Параллельно в известной статье "Нью-Йорк Таймс" постулируется, что ОП президента В. Зеленского (фактически Ставка Верховного Главнокомандующего) находится в депрессии, отчаянии и дезорганизации, то есть, неспособен к продуцированию даже тактических планов.

Каждый из приведенных фактов — и перечень условий от респов, и анализ нашего кризиса от рупора демов - сам по себе достаточно настораживающий. Но если поставить их рядом, то картинка приобретает совсем печальную "стереоскопичность".

Тем не менее, главнокомандующий ВСУ В. Залужный предпринимает попытку через интервью "Экономист" честно рассказать об имеющихся проблемах с собственной точки зрения. Да, там есть признание ошибок, но главное не в этом. Главное - это факторы количества и — еще важнее-времени, которые приводит Залужный.

Смотрите, летом прошлого года нам предоставили два десятка "Хаймарсов". И враг сразу это почувствовал. Но если бы их была сотня, то они, скорее всего, смогли бы обеспечить перелом на фронте и не допустить потери Лисичанска, Бахмута и так далее. А сейчас у нас этих РСЗО много, но враг успел приспособиться — оттянул логистику, задействовал РЭБ для препятствования наведению, и влияние "Хаймарсов" заметно уменьшилось.

Удары крылатых ракет "Шторм Шедоу" и баллистических атак по вражеским аэродромам в начале нашего наступления точно нейтрализовали бы авиацию агрессора, в первую очередь, вертолеты, и это минимизировало бы наши потери бронетехники, особенно, на юге — направлении главного удара. И обеспечило бы прорыв фронта, без которого наступление буксует. Сейчас эти ракеты тоже работают, но не настолько эффективно, как могли бы в свое время.

Так же с натовскими самолетами. Пятьдесят Ф-16 вчера были бы переломной силой, они же завтра могут оказаться почти незаметными.

Могу продолжать, но смысл понятен: предоставление Украине современного вооружения "гомеопатическими дозами" в неподходящее время приводит к обратному эффекту — к адаптации врага. Так же, как микроскопические дозы яда приводят к привыканию организма. И вопрос лишь в том: так ли получается потому, что иначе невозможно, или это сознательное балансирование, чтобы не допустить ни поражения, ни победы ни одной из сторон.

Легко могу вместо Генштаба сформулировать, что из вооружения нужно для победы: все образцы натовских крылатых и баллистических ракет в количестве тысяч единиц. Натовские самолеты и вертолеты в количестве сотен единиц. Все образцы натовских ударных дронов в количестве десятков тысяч единиц. И все это без каких-либо предостережений относительно ударов по военным объектам агрессора — хоть на оккупированной, хоть на его территории.

А также необходима активизация всех возможностей западных спецслужб по жесткому, а не мягонькому, снисходительному расшатыванию диктаторского режима в России.

Понятно, что Украина с такими предложениями не обратится, а Белый дом не предложит этого Конгрессу и Сенату. Потому что в совокупности это то же самое, что просить полноценного участия НАТО в войне против России. Например, очень нужные крылатые ракеты "Томагавк" можно предоставить только с их носителями — кораблями и подводными лодками. А необходимым количеством самолетов смогут управлять только бывшие пилоты - граждане стран НАТО. И понятно, что неизбежна попытка врага в этом случае перевести конвенционную войну в ядерную, потому что он сразу начнет проигрывать и попытается в очередной раз поднять ставки.

Из-за Украины на таки риски для человечества никто не пойдет. А все остальное не гарантирует победного результата.

Вот и получается, что вроде бы понятно требование со стороны республиканцев США предоставить конкретный план победы и перечень необходимого вооружения на самом деле есть формирование повода для отказа в поддержке. Точнее, к постепенному ее сокращению и переводу в сугубо гуманитарную плоскость. Кстати, не только военная помощь Израилю сейчас, но и ленд-лиз со стороны США в СССР во время Второй Мировой как-то происходил без бизнес-планов и условий... Потому что было реальное желание как можно быстрее одержать победу над общим врагом.

Придумать, а затем пошагово реализовать победную стратегию этой войны невозможно. Это может быть лишь синтез планов, решений и усилий, которой постоянно меняется, эволюционирует вместе со переменными условиями на войне и в окружающем мире. Или это будет "захват Украины за две недели", как бестолково стратегировали в Кремле.

Хотя какой-то планчик-презенташку для США, конечно, нарисуют (но вряд ли его нам покажут). Под него оружие предоставлять будут, но с тенденцией к уменьшению. И начнут все больше давить по мирным переговорам с агрессором на условиях завуалированной потери оккупированных территорий. "Реал политик", все такое...

Так что, полная безысходность и безнадежность? Нет, потому что мы же Украина, привыкли выживать в нечеловеческих условиях. Но той части общества, которая несогласна со скрытой капитуляцией, придется принуждать власть — эту или Новую — к настоящему ведению войны на выживание. Со всеми ее тяжелыми проявлениями. Вот тогда, когда мы будем этого заслуживать, к нам и пожалует "Черный лебедь" — событие, которое все переворачивает в нашу пользу.

Сидеть на диване и "верить в ВСУ" будет маловато. Даже лайкать патриотические посты будет недостаточно. Да что там, даже молиться за реальную смерть Путина не хватит для победы.

"Кровь, тяжелый труд, слезы и пот" — это не просто яркая фраза Черчилля. Это - единственная формула победы. Теперь вспомним, когда мы видели нашего власть имущего пусть не в слезах, а хотя бы вспотевшего? Не от спортзала, а от тяжелого труда в Украине?

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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