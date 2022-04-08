УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Победа Путина для России хуже поражения

Кирилл Рогов

Российский политолог

8 апреля 2022, 12:31

Кремль не сможет "насладиться" своей победой в условиях деградации и дезорганизации экономики. Да и населению РФ к тому моменту она станет костью в горле.

Владимир Путин
Владимир Путин совершил чудовищную ошибку, напав на Украину / Фото Reuters

Путин совершил чудовищную ошибку, принял катастрофическое, непродуманное решение, ошибочность которого вполне обнаружилась в считанные дни. Но если он признает это, то растеряет тот политический капитал, на который работал 20 лет, – свой образ крутого и отмороженного парня, который рискует, нарушает красные линии, но в результате оказывается в каком-то смысле победителем и может идти дальше.

Чтобы не растерять этот капитал, Путин продолжает войну, затягивая в воронку катастрофы страну все дальше. Он требует решительного и жестокого наступления на Донбассе. Получив Донбасс и сухопутный коридор в Крым, он сможет заявить о своей победе. Парадокс состоит в том, что даже если ему это удастся, это будет хуже, чем поражение. И хуже, чем Пиррова победа, – Путина победа.

Стамбульская платформа договоренностей открывала некоторое окно. Да, отход к границам на 23 февраля выглядел для Москвы политическим поражением (потому что де-факто в этой войне Россия терпит поражение), но позволял начать торговлю о некотором ограничении санкций, отложить вопрос об ограничении поставок энергоносителей и заморозить вопросы Крыма и восточного Донбасса. В целом, здесь была перспектива некоторого долгосрочного соглашения для нормализации ситуации.

Продолжение войны и ее новые ужасы и преступления, тем более захват Донбасса и сухопутного коридора в Крым, даже если они состоятся, будут означать следующее. Де-факто установленные зоны контроля будут неприемлемы для Украины и Запада (это бы означало победу Путина). Поэтому позиция Украины и Запада будет жесткой: все санкции сохраняются, пока Россия не покинет международно признанные пределы Украины.

Российская экономика, между тем, будет отброшена на 25 лет назад, а санкции против российских энергоносителей будут постепенно наращиваться по мере замещения их на европейских рынках. Газ, который будет высвобождаться с европейских рынков, Россия никуда не сможет деть, потому что строительство новых трубопроводных мощностей или заводов СПГ в условиях санкций немыслимы. Придется просто сокращать добычу. Российская нефть будет уходить в Азию с 50% дисконтом. И так далее. Кремль не сможет "насладиться" своей победой в условиях деградации и дезорганизации экономики. Да и российскому населению к тому моменту она станет как кость в горле.

И что удивительно! В российских элитах полно людей, способных осознать и осознающих эту перспективу, но никто не обладает не только правами, но главное – волей, чтобы остановить или хотя бы притормозить это удивительное национальное харакири. И этим они соучаствуют в катастрофе, даже если пытаются придать своим практическим действиям вид поверхностной разумности.

Читайте такжеПочему время работает против ПутинаПассажиры машут флагами, исписанными идиотическими лозунгами ("денацификация", "импортозамещение", "можем повторить"), опасливо и уважительно поглядывая на затылок пилота, решительно направившего самолет в склон горы. По крайней мере, никто не скажет, что он был заурядным парнем или "не сумел удержать власть". Сумел. А это самое главное.

viber
новости России война в Украине финансовый кризис Кирилл Рогов
Реклама
Популярное
Когда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали датуКогда в Украине ждать настоящей жары, синоптики назвали дату Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Погода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризовПогода на Пасху: синоптики рассказали, каких ждать сюрпризов На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаНа Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий Путина "Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборону"Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборону
Поддержите Главред

Последние новости

12:55

Клопотенко ответил на бред Захаровой об украинском борще

12:47

ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 за 16 миллионов долларов метким выстрелом из Стугны

12:41

Переговоры Украины и России: Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи нет

12:31

Победа Путина для России хуже поражениямнение

12:28

Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

Реклама
12:28

В МИУ рассказали, как наводят порядок на освобожденных территориях Киевщины, Сумщины и Черниговщины

12:19

Чернигов получил месячный запас еды и первые стройматериалы для восстановления – Тимошенко

12:16

Эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился: Подоляк раскрыл деталиВидео

12:14

Снизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

12:06

В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников: в Сети привели данные

11:39

Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности УкраиныВидео

11:36

Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске - более 30 человек погибли, более 100 раненых

11:35

В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

11:27

Путин, вероятно, не будет захватывать Киев - руководитель ПентагонаВидео

11:14

"Я знала, что он такой": Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войныВидео

11:10

Пуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазахВидео

11:08

Почему Штатам выгодна затяжная война в Украинемнение

10:54

Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее УкраинеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

10:30

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
10:26

Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину

10:23

Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения

09:52

На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку

09:21

В Буче маленький мальчик носит еду на могилу мамы, которая умерла в подвале под обстреламиВидео

09:12

Кремль стремится вернуть Украину в каменный век и устроить ей второй Голодомормнение

08:24

Захватчик забоялся украинского дрона и привел его на позиции: артиллерия ВСУ уничтожила их

07:52

Уничтожены танки, самолет и 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

07:16

В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВидео

06:43

Скандальный экс-нардеп Добкин стал дьяконом Московского патриархата

06:36

Россию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствиямнение

06:29

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов

06:17

ВСУ освободили Сумщину от русских агрессоров - губернатор

05:54

Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов "Орлан-10"

05:27

Путинская война против Украины сделала Россию международным изгоем - БайденВидео

05:00

Украина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войнеВидео

04:30

В СНБО поведали, готова ли Украина к химическим атакам со стороны РФВидео

04:02

"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войныВидео

03:40

Достаем зонты и пуховики: украинцев предупредили о дождях и похолодании

03:07

Любимец украинок Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в сети

02:33

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 апреля: Весам – возможности заработка, Скорпионам – потери

Реклама
02:00

Украина "дает по яйцам" России и Путину: экс-министр иностранных дел Польши восхитился ЗеленскимВидео

01:35

Переворот в РФ невозможен, но есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится - экспертВидео

00:51

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:44

Венедиктова сообщила о зверствах орков по отношению детей в Бородянке

00:42

"Используют трупы украинцев как декорации": Зеленский рассказал о циничных планах оккупантовВидео

00:12

ПВО будет сбивать самолеты России, направляющиеся в Приднестровье

07 апреля, четверг
23:55

Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доскеВидео

23:43

Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампанииВидео

23:11

Стартовала третья волна мобилизации, отменили весенний призыв срочниковВидео

23:01

Российские оккупанты убили легендарного украинского тренера в Мариуполе

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять