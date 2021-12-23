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По примеру Израиля: почему в Украине женщин ставят на воинский учет

Игорь Романенко

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ

23 декабря 2021, 17:30

Если вероятность ведения широкомасштабных боевых действий с Россией высока, то готовиться нужно не только Вооруженным силам, но и стране в целом.

Женщины военные
В Украине женщин предлагают сделать военнообязанными / УНИАН

Воинский учет, причем не только женщин, но и мужчин - это вопрос принципиального характера. Ситуация усугубляется - Байден с Путиным провели переговоры, после чего американский президент пошел на уступки в виде отмены санкций против Северного потока-2 и ближайшего окружения Путина, не став включать их в оборонный бюджет США.

Путин, в свою очередь, должен был отводить войска от украинских границ, но на текущий момент численность военного контингента только увеличивается - по разным оценкам, их уже более 120 тысяч, то есть около 50 военно-тактических групп.

Ряд специалистов приходят к выводу о том, мол, чтобы нападать, нужно втрое больше, но при этом они не учитывают момент того, что в войне, начатой в 2014 году не использовались воздушно-космические средства, из-за чего России удается отрицать наличие своих войск на Донбассе.

Если же начнут воевать сейчас, так уже не получится, и воевать придется с применением всего военного потенциала и, в частности, бронетехники, где у РФ весомое преимущество, ударной авиации, ракетных комплексов. То есть с учетом этой огневой мощи, уже при таком количестве можно начинать военные действия.

Украина должна реагировать военно-дипломатическим путем. Если это так и вероятность ведения широкомасштабных боевых действий достаточно высока, то готовиться нужно не только Вооруженным силам, поднимая их оборонный потенциал, но и стране в целом.

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Читайте такжеВойна как шансВ последнее время в СМИ рассматриваются вопросы бомбоубежищ и всего того, что ранее называлось гражданской обороной. Кроме того, со следующего года вводится в действие закон о национальном сопротивлении, которым предусматривается создание территориальной обороны.

Но войну ведут не только Вооруженные силы и силовые структуры, а государство и, прежде всего, общество. И в таком случае должны привлекаться все граждане. Государство, без всяких иллюзий - это аппарат насилия всех в интересах большинства, и в таких условиях нужно мобилизовать все человеческие ресурсы.

В нынешнем составе ВСУ женщин уже около 30 тысяч, и мы уже перешли этап от советского времени, и текущая война на востоке показала, что женщины могут быть не только вдохновителями мужчин на подвиги, но и быть очень эффективными на всех позициях. Кроме того, женщина порой более ответственная, системная и пунктуальная, а это - крайне необходимые качества для ведения войны.

Тем более, что в мире уже есть положительные примеры воинского учета женщин - в частности, Израиль, который десятки лет живет в военном окружении и там женщины служат срочную службу. Но у нас пока такого нет, есть только добровольная, и этот указ был издан, чтобы привлечь всех необходимых. В том числе, и в информационной сфере, потому что у нас идет гибридная война, важной частью которой является информационная война, на которую Путин тратит миллионы.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда

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война на Донбассе Игорь Романенко новости Украины
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