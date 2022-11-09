По Херсону мы осторожно подождем новостей от Генштаба

Оккупанты заявили, что уходят из Херсона / Фото t.me/SobolevskyiYurii

А я помню, как они на камеру из Сирии войска отводили. Шойгу сидел перед Путиным и докладывал, что "все задачи выполнены". Войска возвращаются на Россию.

Потом через несколько месяцев они, наверное, забыли, что уже отводили, и объявили во второй раз, что войска из Сирии выводят. Те, которые уже "вывели".

Неудивительно для такой нации. И по Херсону мы же осторожно подождем новостей от нашего Генштаба, да?

Лишь добавлю услышанное недавно мнение, что все это время россияне сидели в нашем Херсоне, ждали нашего наступления (которое неожиданно было на Харьковщине), ждали-ждали, и держали несколько десятков тысяч своих войск в демотивирующем ожидании. Не перебрасывая их на другие направления, и не добавляя нам головной боли.

Это ожидание оказалось для них напрасным, съело время, и закончилось в конце концов так, как закончилось. Как и все, что они получили в результате полномасштабного наступления:

- Украина существует;

- Украина с новой армией;

- Украина наступает,

а положено российских голов почти под 80 000. И наступают они по словам российских же руководителям, "по 3 см в день".

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