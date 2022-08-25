Плюс 137 тысяч: зачем Путин увеличивает армию?

Военная техника РФ / Reuters

1. Не умением, а числом. Это главный девиз русской армии последних веков. Иначе воевать они не умеют.

2. Путин не может провести открытую мобилизацию. Скрытая проваливается. Поэтому это будет гибридная мобилизация. И здесь все будет сложно: народ точно этого очень боится.

Видео дня

3. Надо пугать Запад. Сейчас многие сочтут, что это шаг к дальнейшей экспансии на Запад. На самом деле - это латание дыр, которые уже видны после 6 месяцев войны.

4. Реально эти 137 тысяч появятся не раньше середины 2023 года (оптимистический сценарий). А еще их надо научить, одеть и вооружить.

5. Выбирая между модернизацией техники и вложением денег именно сюда, генералы Путина идут проверенным способом: трупов многовато не бывает.

6. Путин принял решение воевать до последнего. В перспективе 6 месяцев рядовые россияне почувствуют ухудшение жизни. В перспективе года - РФ будет чувствовать себя достаточно плохо.

7. Наша ключевая задача выдержать. На самом деле, у них нет сил для того, чтобы сломать ситуацию на фронте. Но нам нужно больше оружия.