План Трампа по завершению войны: что ждет Украину

Александр Кочетков
20 августа 2025, 08:10
Европейские лидеры были в Вашингтоне именно для того, чтобы подтвердить важность гарантии безопасности не только для Украины.
План Трампа по завершению войны: что ждет Украину
Трамп и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Технико-организационные встречи в Вашингтоне прошли согласно предварительному сценарию. Как и переговоры с Путиным в Анкоридже.

Да, все то, что произошло - именно технические мероприятия, на которых не достигаются конечные решения, несмотря на максимально высокий уровень участников.

На Аляске Путин просто подтвердил Д. Трампу готовность встречаться и договариваться с В. Зеленским. Но на своих условиях, конечно. Это мизерный, но шаг к урегулированию, потому что раньше Кремль пускал пену изо рта, что Зеленский нелегитимен, и с ним договариваться не о чем.

Далее в Вашингтоне Зеленский подтвердил Трампу, что готов встречаться и договариваться с Путиным. Но тоже на своих условиях! То есть, выход ВСУ с Донбасса для Украины неприемлем. И нам необходимы надежные гарантии безопасности. Сближение позиций Украины и РФ пока не произошло ни на йоту.

Европейские лидеры были в Вашингтоне именно для того, чтобы подтвердить важность гарантии безопасности не только для Украины, а и для ЕС в целом (а не для того, чтобы закрывать Зеленскому рот, чтобы снова не поссорился с Трампом). А также подчеркнуть, что участие США в этих гарантиях является важным элементом их надежности.

Об этом подходе договорились без проблем. И тогда Трамп позвонил Путину, чтобы запустить подготовку к встрече Зеленского и Путина. Путин согласился. И вот именно этот подготовительный процесс и будет решающим. Именно в ходе подготовки переговоров лидеров Украины и России и будут найдены общие позиция и приемлемые формулировки будущего мирного соглашения. Или не найдены.

То есть, никакой измены не произошло, потому что окончательных решений нет. И победы не произошло - по той же причине. Все главное впереди. А пока что война продолжается с максимальной интенсивностью.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

