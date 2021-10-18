План обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины

План обороны государства является своеобразным ответом России о том, что в дальнейшем Украина не будет идти не уступки / УНИАН

СНБО утвердил первый в истории Украины План обороны государства. Впрочем, в Украине и до того была масса нормативных документов, которые так или иначе урегулировали вопросы обороны страны. Создание единого документа было призвано, с одной стороны, систематизировать и объединить все отдельные законы, а с другой – привести этот план в соответствие с нынешними условиями, то есть условиями, которые сложились на октябрь 2021 года. Ведь, какие бы там оборонительные планы у нас не существовали до 2014 года, они стали неэффективными после начала российской агрессии.

Поэтому после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Украина так или иначе должна была пересмотреть свою стратегию обороны. Постепенно и по отдельным направлениям эти изменения происходили, в частности, пересматривались различные стратегии и даже закон о Службе безопасности Украины. Все эти нормативные документы, таким образом, были приведены в соответствие со временем и актуальными условиями.

Ведь одно дело – готовиться к какой-то гипотетической войне в 2014 году, второе дело – несмотря на условия 2014-2015 годов, реформировать оборонные стратегии, а третье дело – исходить из обстоятельств 2021 года, когда стало ясно, что война затягивается и имеет совсем другой характер, не такой, как в 2014-2015 годах. Потому эти изменения были необходимы.

Впрочем, обсуждать План обороны государства мы можем лишь гипотетически, потому что не знаем его точного содержания – документ засекречен. Остается надеяться, что этот план урегулирует вопросы не только физической обороны на линии соприкосновения, но и работу в информационной сфере. Потому что, исходя из особенностей ведения современных войн, информационные войны выходят на первый план – основная война введется не за территории, а мозги людей.

Именно так действует Россия: сначала в ход идет Скабеева, а потом начинает работать Шойгу, то есть сначала захватывается информационное пространство, а потом – территории. Без захвата информационного пространства захват территорий невозможен.

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Кроме того, несмотря на то, что ежедневно обновляются угрозы и меняются обстоятельства, следует корректировать свои планы и стратегии. В частности, сегодня украинская власть осознает, что нужно совмещать вопросы Донбасса и Крыма. И новый План обороны мог быть построен в соответствии с этим.

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Однако не стоит исключать и попыток власти получить пропагандистский эффект: таким образом, она могла пытаться продемонстрировать, что в ее рядах действуют патриоты, люди, которые исходят с проукраинских позиций.

Разработка Плана обороны государства имеет и геополитический аспект: этот план является своеобразным ответом Российской Федерации и четким заявлением Украины о том, что в дальнейшем она не будет идти не уступки.

Таким образом, власть отказывается от стратегии, которая существовала в 2019 году и предусматривала и готовность идти на уступки, и возможность не учитывать обстрелы противника. То есть это мог быть сигнал России о том, что мы уступать больше не будем, а, следовательно, ждем уступок от нее.

Как бы то ни было, не думаю, что после утверждения Плана обороны государства произойдут какие-то кардинальные перемены. Их вряд ли стоит ожидать. Скорее всего, это просто систематизация уже имеющихся норм и документов и согласование позиций.

Стоит отметить, что такой план вряд ли мог существовать в Украине в 2013 году, потому что тогда в Украине никто не ожидал, что произойдет такое обострение отношений с Российской Федерацией, причем военное.

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Кроме того, проблема всех планов – это их реализация. Во времена Януковича или Турчинова этот план вряд ли был бы реализован, даже если бы существовал, потому что тогда сама власть была расшатана и разбалансирована, особенно в городах на востоке страны. Поэтому, когда речь идет о плане, имеется в виду не только "бумажная" готовность страны обороняться, но и внутренняя готовность самого общества.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда