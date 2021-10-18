УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

План обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины

Богдан Петренко

политолог, конфликтолог

18 октября 2021, 20:00

Во времена Януковича или Турчинова этот план вряд ли был бы реализован, даже если бы существовал.

Вряд ли после утверждения Плана обороны государства произойдут какие-то сногсшибательные изменения
План обороны государства является своеобразным ответом России о том, что в дальнейшем Украина не будет идти не уступки / УНИАН

СНБО утвердил первый в истории Украины План обороны государства. Впрочем, в Украине и до того была масса нормативных документов, которые так или иначе урегулировали вопросы обороны страны. Создание единого документа было призвано, с одной стороны, систематизировать и объединить все отдельные законы, а с другой – привести этот план в соответствие с нынешними условиями, то есть условиями, которые сложились на октябрь 2021 года. Ведь, какие бы там оборонительные планы у нас не существовали до 2014 года, они стали неэффективными после начала российской агрессии.

Поэтому после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Украина так или иначе должна была пересмотреть свою стратегию обороны. Постепенно и по отдельным направлениям эти изменения происходили, в частности, пересматривались различные стратегии и даже закон о Службе безопасности Украины. Все эти нормативные документы, таким образом, были приведены в соответствие со временем и актуальными условиями.

Ведь одно дело – готовиться к какой-то гипотетической войне в 2014 году, второе дело – несмотря на условия 2014-2015 годов, реформировать оборонные стратегии, а третье дело – исходить из обстоятельств 2021 года, когда стало ясно, что война затягивается и имеет совсем другой характер, не такой, как в 2014-2015 годах. Потому эти изменения были необходимы.

Впрочем, обсуждать План обороны государства мы можем лишь гипотетически, потому что не знаем его точного содержания – документ засекречен. Остается надеяться, что этот план урегулирует вопросы не только физической обороны на линии соприкосновения, но и работу в информационной сфере. Потому что, исходя из особенностей ведения современных войн, информационные войны выходят на первый план – основная война введется не за территории, а мозги людей.

Именно так действует Россия: сначала в ход идет Скабеева, а потом начинает работать Шойгу, то есть сначала захватывается информационное пространство, а потом – территории. Без захвата информационного пространства захват территорий невозможен.

Реклама

Кроме того, несмотря на то, что ежедневно обновляются угрозы и меняются обстоятельства, следует корректировать свои планы и стратегии. В частности, сегодня украинская власть осознает, что нужно совмещать вопросы Донбасса и Крыма. И новый План обороны мог быть построен в соответствии с этим.

Читайте такжеТрагедия Украины: почему нет смысла говорить о военном пути возвращения Крыма и Донбасса

Однако не стоит исключать и попыток власти получить пропагандистский эффект: таким образом, она могла пытаться продемонстрировать, что в ее рядах действуют патриоты, люди, которые исходят с проукраинских позиций.

Разработка Плана обороны государства имеет и геополитический аспект: этот план является своеобразным ответом Российской Федерации и четким заявлением Украины о том, что в дальнейшем она не будет идти не уступки.

Таким образом, власть отказывается от стратегии, которая существовала в 2019 году и предусматривала и готовность идти на уступки, и возможность не учитывать обстрелы противника. То есть это мог быть сигнал России о том, что мы уступать больше не будем, а, следовательно, ждем уступок от нее.

Как бы то ни было, не думаю, что после утверждения Плана обороны государства произойдут какие-то кардинальные перемены. Их вряд ли стоит ожидать. Скорее всего, это просто систематизация уже имеющихся норм и документов и согласование позиций.

Стоит отметить, что такой план вряд ли мог существовать в Украине в 2013 году, потому что тогда в Украине никто не ожидал, что произойдет такое обострение отношений с Российской Федерацией, причем военное.

Читайте такжеДля чего ЕС спешит с военно-учебной миссией в Украине

Кроме того, проблема всех планов – это их реализация. Во времена Януковича или Турчинова этот план вряд ли был бы реализован, даже если бы существовал, потому что тогда сама власть была расшатана и разбалансирована, особенно в городах на востоке страны. Поэтому, когда речь идет о плане, имеется в виду не только "бумажная" готовность страны обороняться, но и внутренняя готовность самого общества.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда

viber
СНБО война на Донбассе Богдан Петренко План обороны государства
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 летВещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Нас ждёт "веселая" зимаНас ждёт "веселая" зима Что будет, если весь газ отнять и поделитьЧто будет, если весь газ отнять и поделить Завершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут снятыЗавершение ретроградности Меркурия: какие запреты будут сняты

Последние новости

20:06

Найден мертвым брат мэра Кривого Рога Константина Павлова

20:02

Ведущая 1+1 Людмила Барбир и Михаил Кукуюк озвучили легендарных героев "Семейки Аддамс"

20:00

План обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины мнение

19:54

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

19:46

"Родные отправились отдыхать, а женщину оставили с COVID": полный самолет украинцев застрял в Египте Видео

Реклама
19:41

МВФ успешно завершил миссию в Украине: транш гарантирован Видео

19:16

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

19:16

Стало известно, когда и при каком условии включат отопление в Киеве Видео

18:58

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 Видео

18:58

Оля Цибульская обнажила сочную фигуру в соблазнительном купальнике

18:43

В Минздраве рассказали, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19 в Украине Видео

18:31

Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Видео

18:25

Красная зона карантина: в Одессе и Днепре горожане буквально штурмуют пункты вакцинации Видео

18:16

Близкие убитой Мирославы Третьяк требуют от государства 100 млн грн компенсации: в чем причина

18:04

Законопроект о реформе градостроительства усовершенствуют по результатам проверки НАПК

17:55

Муж Насти Каменских раскрыл ее необычное прозвище и трогательно поздравил с годовщиной

17:37

Кровь из уха: что делать и когда обращаться к врачу

17:33

50 гривен за литр молока: в Украине взвинтили цены на молочные продукты Видео

17:30

В Украине острый дефицит угля - Минэнерго Видео

17:28

Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" Видео

Реклама
17:14

В Украине произошло землетрясение: кого "потрусило"

16:58

Больных с COVID-19 отправляют в другие города: в Херсоне случился коллапс в больницах Видео

16:46

Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата Видео

16:31

"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

16:24

К чему снится кошка: толкование известных сонников

16:18

Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года: что и на сколько подорожает Видео

16:13

Самая вкусная закуска из хурмы: готовить всего 5 минут Видео

16:05

В Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

16:02

Эктор Хименес-Браво показал свою моложавую маму

15:34

Отмена перевода часов в Украине: спикер Рады объяснил, когда это может произойти Видео

15:33

Без кишечника, желудка и многих органов: появились жуткие подробности о смерти хирурга из Тернополя Видео

15:16

Дмитрий Гордон в пижамных штанах исполнил хит Боярского: "Скоро дуэт с Моргенштерном" Видео

15:10

Эксперт пояснил, как можно было избежать чрезвычайной ситуации с поставками газа в Украине Видео

15:00

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

14:57

"Большая стройка" Зеленского проложит дорогу к курортным селам Рыбаковка, Морское и Луговое

14:56

Массовая драка в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами Видео

14:51

Будет ли в Украине еще ковидная вакцина Moderna: ответ Минздрава Видео

14:39

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

14:31

Копы будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду: когда стартуют рейды и что грозит за подделку Видео

14:18

"Бил своих маленьких детей и травил копов собаками": в Днепре задержали дебошира

Реклама
14:17

Девятиклассница попала под поезд на Черкасчине: переходила пути в наушниках

13:49

В ВОЗ дали оптимистичный прогноз по выходу мира из пандемии коронавируса

13:08

Введут ли в Украине общенациональный локдаун: в Раде назвали условия Видео

13:07

Как повышение прожиточного минимума отразится на субсидиях и пенсиях: ответ чиновников

13:04

Старшая дочь Оли Поляковой загремела в больницу

13:03

Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму Видео

12:46

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

12:40

Вступление Украины в НАТО - наихудший сценарий: в Кремле угрожают "активными мерами" Видео

12:30

К чему снится море: толкование известных сонников

12:26

К прокачке готов: первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять