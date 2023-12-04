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План Джозефа Байдена, о котором не знает Марьяна Безуглая

Сергей Климовский
4 декабря 2023, 06:10
Марьяна как королева стратегии одним махом "дала гарбуза" Подоляку с его планом, подбила клинышек под Арестовича.
План Джозефа Байдена, о котором не знает Марьяна Безуглая
Безуглая / Коллаж: Главред, фото: Facebook

Мажорка Безуглая через Фейсбук в ночь с 26 на 27 ноября потребовала от Залужного прислать ей план взятия Кремля в 2024 г. на том основании, что она заместительница головы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Потребовала через Фейсбук, так как в Верховной Раде много "кротов" и они похитили бы план по пути. Она это знала и потому попросила прислать через Фейсбук в целях полной секретности. Но всё пошло не по плану, так как оказалось, что план взятия Кремля есть не только у Залужного и не только Залужный есть в Фейсбук.

Первым откликнулся Подоляк. Затем 29 ноября НАТО попросило "Украинскую правду" передать Безуглой, что у Альянса тоже есть такой план. Генерал НАТО сказал это газете на условиях анонимности, чтобы Безуглая не писала ему в Фейсбук. Это ободрило Безуглую и она отшила Подоляка с его планом, написав: "Миша, какой план, у тебя допуска нет) Верните Алексея Арестовича, он хотя бы Залужного рекомендовал".

Марьяна как королева стратегии одним махом "дала гарбуза" Подоляку с его планом, подбила клинышек под Арестовича, у которого всегда есть любой план и лучшее, чем у других, и заодно потребовала от Зеленского или Ермака вернуть "Люсю" не только в Украину, но и в Офис, а Залужного уволить, так как он план ей не прислал. О том, что Данилов и СБУ ищут Арестовича она забыла, ибо коротка девичья память. У Ермака и Зеленского требовать план Марьяна не стала, так как её внимание отвлекло Би-Би-Си, которое уже 28 ноября пришло к ней за интервью. С 2022 г. это обычная практика – если в политикуме что-то идёт не так, то с внезапным визитом прилетали Борис Джонсон или Уильям Бёрнс, а в случае Безуглой пришла Би-Би-Си.

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Британское издание задало Безуглой много разных вопросов, вскользь спросило о том, как продвигается расследование ею "Вагнергейта", и поинтересовалось, есть ли у неё свой план взятия Кремля на 2024 г. Оказалось, что Марьяна в числе тех немногих украинцев, у кого нет такого плана, но зато у неё есть новый план укрепления обороны и реформ для ВСУ. Простой, как всё гениальное, – уволить всех стариков с командных должностей в армии и в Генштабе и заменить молодыми и новыми. О своём прошлом плане – разрешить командирам расстреливать подчинённых за невыполнение приказа, Марьяна рассказать забыла то ли из-за короткой девичьей памяти, то ли начал сказываться возраст – 35 лет, не молода.

Очевидно, что планы взятия Кремля есть не только у многих в Украине, но и за рубежом. У Байдена точно есть и этот план не является секретом.

Раскрыл его в интервью "Времени финансов" Джеффери Пайетт, советник госсекретаря США по энергоресурсам. Пайетт сообщал, что планирует к 2030 г. снизить доходы РФ от продажи энергоресурсов на 40-50% от уже достигнутого уровня, если она не прекратит войну против Украины. Но очень вероятно, что этот пятилетний план будет выполнен и перевыполнен досрочно. Основные его направления очевидны – глобальное сокращение потребления углеводородов в рамках "зелёного перехода", вытеснение РФ с этого рынка и такой интересный нюанс, что не все нефтедоллары, полученные Москвой, являются де-фактом для неё доходом.

Формируется ситуация, когда все втихаря добывают и складируют нефть, но громко говорят, что снижают добычу и при этом стараются не допустить резкого падения цены. Все ждут физического исчезновения с рынка нефти из РФ и готовятся к тому, чтобы занять освободившееся место. В "зелёный переход" тоже верят, поэтому Китай среди лидеров по выпуску электромобилей.

У шойгу, как и у Безуглой, тоже нет конкретного плана на 2024 г., в отличие от Байдена, и он сочиняет на ходу. Вероятно, планирует отправить крейсеры сопровождать танкеры и срочно починить "Кузю". Из-за учений "шойгу и океан" опять будет дефицит солярки и бензина, вопреки стараниям Минфина США оставить побольше нефти в РФ, чтобы там было чем заправлять школьные автобусы, автомобили скорой помощи и хлебовозы.

Это только часть плана Байдена и других рамштайнцев на 2024 г. Безуглая может в Фейсбук написать Байдену, Шольцу, Макрону, Сунаку и ещё кому-то с требованием от них планов, но есть подозрение, что ей порекомендуют обратиться с этим к Грете Тунберг.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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война в Украине Марьяна Безуглая Сергей Климовский
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