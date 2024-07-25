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План Джонсона для Трампа по Украине – это скрытый ультиматум Путину

Тарас Загородний
25 июля 2024, 19:00
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В предложениях Бориса Джонсона по Украине нет никаких "зрад". И Россия, прочтя их заметно занервничала.
В России занервничали из-за плана Джонсона
В плане Джонсона для Трампа нет никаких "зрад" для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Давайте не преувеличивать и не драматизировать: статья Бориса Джонсона – это не "план Трампа" и не "мирный план". Это – скрытый ультиматум Путину, который опровергает все его главные посылы.

Первый из них – о том, что возможна оккупация украинских земель и проведение конференции по легализации аннексии. Джонсон же настаивает на том, что Украине нужно дать как можно больше оружия, чтобы она, как минимум, вышла на границы 2022 года. А что будет дальше, когда у Украины будет достаточно оружия, не уточняется. Кто сказал, что она остановится на границах 2022 года?

Второй – речь не идет о демилитаризации, как хочет Путин. Наоборот, от Трампа требуют нарастить помощь Украине, дать все, что нужно, чего недодал Байден, чтобы Украина могла разговаривать с Россией с позиции силы.

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А всё остальное… Украинцы никак не могут отойти от рабских отношений с Россией: это у россиян ты – или раб, или враг. А когда тебе что-либо говорят на Западе, это не значит, что это конечная цель и окончательное слово. Это – окно возможностей, торг, с чем-то можно соглашаться, с чем-то нет.

Поэтому в предложениях Джонсона нет никаких "зрад". В данном случае мы видим достаточно приемлемый для Украины план.

Британцы – люди с огромным опытом многоходовок. В тандеме с США они играют роль мозгового центра, выдающего идеи, которые потом часто реализуются на практике. Тем более, когда речь идет о Европе, как сейчас. Поэтому Трамп вполне может прислушаться к словам Джонсона, не вижу в них ничего, что было бы неприемлемым для Трампа.

Ведь перед саммитом мира Путин выдвинул требования, абсолютно неприемлемые для Запада, в частности, о признании российскими оккупированные территории Украины. Раз Путин ведет себя так, значит, США будут с ним разговаривать по-другому – дадут Украине все необходимое.

А вот для чего, для достижения какого результата Украиной – это хороший вопрос. Западная культура работает так: для тебя открывают окно возможностей, которым ты можешь воспользоваться или нет, получится – отлично, не получится – твои проблемы. Так что все зависит от Украины, в том числе и то, до достижения какого результата войны США и Трамп, если победит, будут помогать Украине. В сильных и в меру буйных всегда инвестируют средства, потому что они перспективны.

Так что неспроста Россия заметно занервничала, прочтя предложения Джонсона.

Уже точно известно, что сделает Трамп, если победит на выборах. Во-первых, он снимет все ограничения на добычу нефти и газа в США, запустит LPG-терминалы, нефтепровод Keystone, который остановил Байден. То есть будет больше нефти на рынке, а это значит, что российская нефть там перестанет быть нужна.

Во-вторых, Трамп будет рвать с Китаем. А это значит, что блок стран во главе с Китаем будет под давлением.

Кроме того, наши удары по российской энергетике тоже дают свои результаты, а осенью будут очевидны всем. Плюс продолжают работать санкции, особенно те, которые были введены против Московской биржи. Таким образом, вторичные санкции начинают серьезно допекать россиян.

Так что есть рычаги, которые заставят Россию и Путина быть сговорчивыми. И все это может реализовать только Украина, воспользовавшись окном возможностей, представленным Штатами.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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