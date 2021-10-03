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Поздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газа

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

3 октября 2021, 06:27

Сокращение транзита - это не просто потеря средств, а еще и увеличение расходов ГТС, что означает и рост тарифа на обслуживание системы.

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Украинская ГТС недополучит 200 миллионов долларов в год из-за остановки транзита газа в Венгрию / УНИАН

Российская газовая корпорация "Газпром" приостановила транзит газа через Украину в направлении Венгрии.

То, что сейчас происходит - это вполне прогнозируемые вещи, ничего экстраординарного в этом нет. Венгрия не делала никакого секрета из контракта с Газпромом, в Украине все обо всем знали. Только почему-то акцент делали на Северный поток-2 и то, что, мол, именно он наносит ущерб Украине и в то же время игнорировали Турецкий поток.

Второй момент - Газпром продолжит выполнять свои обязательства. То есть, согласно контракту с Нафтогазом, он должен оплатить нам 40 миллиардов кубометров газа. Даже если транзит будет меньше - например, вместо 40 миллиардов только 35, они все равно заплатят за 40 и мы стабильно получим эти деньги.

С точки зрения ситуации, которая сложилась с Венгрией, я бы не искал здесь "зрады". В Украине не додумались сказать, за исключением Кулебы, который, мягко говоря, странен в своих высказываниях, потому что они далеки даже от дипломатии - это определенный набор субъективных позиций.

Если это действительно позиция государства, то тогда за государство становится страшно, потому что это ни в какие ворота не лезет. На испорченные отношения Украины и Венгрии это нельзя списать, потому что ситуация с газом не имеет к этому никакого отношения. Это исключительно позиция самих венгров, которые в этом видят перспективу на условных 20, 30, 50 лет.

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Возникает вопрос - могли ли венгры отказаться и не покупать газ через Турецкий поток, а делать это дальше через Украину? Вероятно, что могли, но для этого с ними надо было проводить переговоры. Но за последние 5 лет, когда завершалось строительство Турецкого потока, и начиналось строительство Северного потока-2, оператор ГТС, а тогда - Укртрансгаз, как и государство Украины не проводили переговоров с Венгрией по газовому вопросу, чтобы сохранить транзит газа в будущем. Даже если забыть о том, что газ поставляет Россия и это, в первую очередь, их выбор. Рабочие, режимные работы по передаче точки газа и импорту газа при этом были, но глобальных вопросов никто не решал и даже не пытался.

Венгрия еще год назад предупреждала о том, что будет брать газ из Турецкого потока. Поэтому говорить о свершившемся факте уже нет смысла. Потому что мы как государство ничего не сделали - мы постоянно говорили о конфликте с Россией-агрессором, и что все остальное нас не интересует. Хотя это откровенная манипуляция, потому что мы берем деньги за транзит газа, покупаем уголь и некоторые товары, а поезда в РФ ходят.

Читайте такжеКачай или плати: Витренко назвал условие отказа Газпрома от транзита через УкраинуНо последствия такой остановки со стороны России все же будут иметь для нас последствия, поскольку мы недополучим за 3 года около 300 миллионов долларов. То есть если Россия нарастит поставки газа, более 4,5 миллиардов кубометров (ведь Венгрия раньше брала с украинской ГТС около 8 миллиардов в год), то уже после 2024 года Украина в год будет терять около 200 миллионов долларов, которые она могла бы получить на транзите.

К тому же, наши потери будут отражаться на работе украинской ГТС. Потому что сокращение транзита - это не просто потеря средств, а еще и увеличение расходов ГТС, что означает и рост тарифа на обслуживание системы. В том числе - и со стороны операторов распределения, которые затем поставляют этот газ потребителям. А это в перспективе - подорожание платежки на 5-7 процентов в зависимости от региона.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда

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Газпром ГТС цены на газ транзит газа Юрий Корольчук новости Украины
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