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Питерский гопник решил напугать мир своим "Орешником"

Игорь Эйдман
22 ноября 2024, 19:10
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История с Орешником оказалась очередным дешевым понтом.
Путин, ракета
Путин и удар ракеты по Днепру / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, kremlin.ru

Сейчас зассавший Путин пытается спасти свою шкуру, напугав Запад ударом баллистической ракеты по Днепру.

При этом действует с военной точки зрения сугубо иррационально. Цена этой ракеты существенно выше величины урона, который она может причинить без ядерной начинки (под которую априори делалась).

Но патологический трус настолько лично напуган разрешением на применение против российской территории (а вдруг его лично) западных ракет, что идет на такой дорогостоящий шантаж.

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История с Орешником оказалась очередным дешевым понтом. Питерский гопник решил напугать мир своим карликовым кустарником, однако вышел конфуз - напугались владельцы рублей, курс доллара и евро резко пошел вверх. Правда, были еще последствия.

Вот, что пишет мой френд, живущий в Днепре: "В результате первого в истории боевого применения МБР днепропетровский центр реабилитации инвалидов лишился котельной". Занавес…

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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