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Вопрос не одного года, или Почему героизация Бандеры и Шухевича пока неуместна для Украины

Тарас Чорновил

Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины

8 июля 2021, 06:30

Чествование Бандеры и Шухевича как героев пока невозможно из-за политических проблем с Польшей и несовершенного законодательства

Бандера, Шухевич
Нардепы требуют от Зеленского вернуть Бандере и Шухевичу звание Героя Украины / GettyImages

Народные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

В Украине есть те, кто поддерживают Сталина, Путина, но очевидно, что в вопросе Бандеры и Шухевича нам нужно ориентироваться не на них. Есть святой принцип - у нас есть украинское государство. Есть люди, которые боролись за это государство, разными способами и с разными идеологиями. Именно для этих людей есть основания отметить их определенными почестями.

Важная вещь, о которой должна была бы задуматься украинская власть и украинские политики – это создание пантеона великих украинцев, потому что во многих странах, где они похоронены, есть большая проблема с осквернением их могил. По некоторым из них заканчивается срок сохранения его захоронения, поэтому возникает угроза уничтожения могилы (тем более, что Украина уже имела факт уничтожения могилы поэта Александра Олеся).

Таких вещей много, поэтому нужно, чтобы в Украине происходили действия по чествованию памяти выдающихся людей. Другое дело, когда речь идет о громких почитаниях и, в частности, высших государственных наградах – здесь, соответственно, нужно учитывать мнение тех людей, которые это поддерживают. Сегодня мы имеем серьезный сдвиг в направлении поддержки инициатив чествования патриотических лиц, но есть проблема в том, что надо найти понимание с некоторыми партнерами.

Поэтому такие вещи нужно делать не сразу, а сначала провести определенную разъяснительную работу с тем же польским институтом национальной памяти, который аж пищит от упоминания о Бандере, и с действующей властью Польши, потому что Польша – фактически единственная страна, которая воспринимает это с колоссальной обструкцией. Ведь Украина не имеет претензий к Армии Крайовой, хотя она и убивала украинцев и есть подтвержденные факты геноцида на Волыни, на территории которой есть обвинения и к украинцам относительно убийства поляков. Поэтому сначала об этом надо надо говорить, а уже потом выдвигать кандидатуры на награждение.

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В целом я считаю, что этих людей нужно почтить. Но пока кто-то озвучивает неплохие идеи, может случиться так, что эти идеи могут быть попраны несовершенным законодательством. Ведь почему в 2011 году юристу из Донецка удалось добиться отмены решения о награждении званием Героя Украины Бандеры и Шухевича? Есть две причины.

Читайте такжеВыгодно ли Зеленскому возвращать Бандере и Шухевичу звание Героев УкраиныПервая - политическая, потому что Ющенко присвоил эту награду в последние дни своего президентства, после чего к власти пришел Янукович, для которого эти люди не были героями. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что как такого неприятия у него тоже не было – ему было просто безразлично.

Вторая - у нас есть определенное законодательством положение относительно ордена "Герой Украины" и это положение предусматривает, что награждаться этим знаком отличия только граждане Украины. Но ни Бандера, ни Шухевич, так же, как и другой награжденный Ющенко Алексей Берест, который вывешивал советский флаг над Рейхстагом, не были гражданами Украины. Поэтому, чтобы не было каких-то провокаций, упразднений, да и власти было труднее отвертеться, и надо сделать соответствующее дополнение к этому положению, потому что у нас все любят "скакать по верхам", не читая документов.

Хорошие вещи надо делать с умом. Если вернуть звание без нормальной дискуссии и разъяснений, то Польша начнет применять свои жесткие националистические силы, которые имеют влияние на нынешнюю партию власти, поэтому Украина может потерять поддержку соседа.

Кстати, Ющенко в свое время тоже это сделал неумело, потому что он не хотел ссориться с тогдашним руководством Польши и избегал разговоров, после чего Польша потом серьезно настроилась против Украины. Сегодня поляки тоже, мягко говоря, не в восторге от украинской власти, а потому без выхода на адекватные разговоры сейчас это сделать проблематично. Польша для нас важна, но она должна уважать украинскую историю так же, как и Украина - польский. Поэтому поляков надо к этому готовить и это вопрос не одного года.

Хотя я не удивлюсь тому, что Зеленский вернуть звание, чтобы окончательно рассориться со всеми.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Верховная Рада Тарас Чорновил Владимир Зеленский Степан Бандера Роман Шухевич новости Украины
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