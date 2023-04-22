Впервые за 30 лет основная часть общества стала ассоциировать себя с государством.

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В 2019 году изменился общественный договор, считает Вадим Денисенко / УНИАН

Четыре года назад состоялся первый тур президентских выборов, на которых одержал победу Владимир Зеленский.

Что произошло тогда? Я считаю, что это был второй (мирный) этап Революции Достоинства. В 2014 году люди вышли, требуя не только справедливости или возвращения в Европу. Люди вышли за смену системы власти в стране. В 2019 году люди требовали тех же изменений. Правда, с одним большим отличием. В 2019 году изменился общественный договор. А потом он сказал: "Давайте дадим этому парню шанс, а если он потерпит неудачу, мы уедем из этой страны".

Главной проблемой государства в тот момент была не коррупция, как многие считают, или бедность. Главной проблемой был катастрофический разрыв человека и государства.

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Война изменила общественный договор и позволила консолидировать общество вокруг государства. Впервые за 30 лет основная часть общества стала ассоциировать себя с государством. Это огромная цена, которую мы платим за эту войну и самое страшное: потерять это единство.

После войны к политикам будет три вопроса:

Что ты делал с 24.02.22?

Имеешь ли ты моральное право заниматься восстановлением?

Имеешь ли ты интеллектуальные и моральные способности, чтобы вытащить нас из этой экономической пропасти?

Собственно, от правильных или не правильных ответов на эти вопросы, будет зависеть одна единственная вещь: удастся ли нам наконец закончить революцию достоинства. Потому что после войны общественный договор "давайте дадим шанс, или мы убежим отсюда" никуда не исчезнет, и станет намного страшнее, чем в 2019.

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