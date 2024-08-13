Пилоты США для Украины: здесь не без "подводных камней"

Сенатор США предложил пригласить американских пилотов F-16 воевать на стороне Украины.

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F-16 / Коллаж: Главред, фото: flickr

Когда постоянно говорил и продолжаю говорить, что чем больше Украина будет бить по территории сами понимаете кого и чем больше при этом Украина будет использовать собственного оружия, то тем больше нам будут помогать независимо от того, кто там президент, то мне мягко говоря не верили.

Тут после начала Курской операции приезжает сенатор Грэм и открыто говорит, что вдруг в США нашлись пилоты, которые готовы пилотировать F-16.

Когда страна проявляет субъектность и готова показывать результаты, то у американцев быстро все находится и в необходимом количестве.

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Правда здесь не без "подводных камней", это способ контроля над нами, чтобы меньше производили своего оружия и были зависимы от них. Но на этом этапе гуд.

Сенатор США предложил пригласить американских пилотов F-16 воевать на стороне Украины.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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