УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Перспективы развития Ближневосточного кризиса

Владимир Фесенко
23 октября 2023, 06:36
Для Украины затягивание кризиса на Ближнем Востоке будет иметь неоднозначные последствия.
Война в Израиле, Израиль, ХАМАС
Война в Израиле оказывает непосредственное влияние на Украину / Главред

Спустя две недели после атаки ХАМАС на Израиль, очевидно, что возникший кризис затягивается и развиваться он будет несколько иначе, чем предыдущие подобные кризисы. Весьма вероятно, что в ближайшее время мы увидим его очередную фазу – сухопутную операцию израильских войск (ЦАХАЛ) в Секторе Газа против ХАМАС. Многое будет зависеть от того, насколько эффективной она будет, сколько будет жертв, и как на эту операцию будет реагировать арабский мир. Даже по оценкам израильских военных эта операция займет несколько недель, а тои два-три месяца.

Так что, возможно, как минимум до конца года война в Секторе Газа и вокруг Израиля еще будет в горячей фазе. Скорее всего, это будет война ЦАХАЛ с ХАМАСом и Хезболлой, а также с другими арабскими парамилитарными группами не только в секторе Газа, но и на границе Израиля с Ливаном. При этом уже возникший всплеск антиизраильских настроений продолжится (весьма вероятно, что и усилится, в зависимости от развития событий с Секторе Газа), и не только в арабском мире. Конечно, есть риск втягивания Ирана в войну против Израиля. Поэтому США и разворачивают свою военную группировку в восточном Средиземноморье. Это для сдерживания иранской угрозы. Очевидно, что американцы не хотят участвовать напрямую в этой войне и будут нейтрализовывать риски расширения масштабов нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.

А далее самое сложное – попытка Израиля переформатировать режим безопасности в Секторе Газа, с высокой вероятностью, через его демилитаризацию и выдавливание оттуда ХАМАС. Параллельно, спецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру, стремясь уничтожить эту организацию. Удастся ли это – также большой вопрос, на который пока нет ответа. Даже если верхушка ХАМАС будет уничтожена, а сама эта организация будет выдавлена из Сектора Газа, то, как показывает предыдущий исторический опыт, на ее месте может возникнуть новая радикальная антиизраильская организация арабской молодежи.

видео дня

Международное сообщество, включая и США, будут подталкивать Израиль к восстановлению мира в Палестине и к мирным переговорам с палестинцами. То есть будет очередная попытка повторить то, что уже не раз происходило ранее. И сценарий уже предлагается тот же самый – создание независимого палестинского государства. И все эти усилия опять упрутся в одну неразрешимую проблему – кто будет при власти в этом государстве?

Оптимальный, казалось бы, сценарий – приход к власти в Палестине умеренных политиков. Но таких даже и близко не видно в Палестине. Во всяком случае, практически невозможен их приход к власти в Палестине или в Секторе Газа демократическим путем. А если Сектор Газа или независимое палестинское государство вновь окажется под контролем антиизраильских боевиков (и неважно, как они будут называться), то новая война между палестинцами и Израилем будет неизбежна.

Некоторые эксперты и политики предлагают другой сценарий – демилитаризация сектора Газа под международным контролем (после завершения спецоперации ЦАХАЛ) с постепенным восстановлением там палестинской автономии во главе с умеренными палестинскими политиками. Если этот эксперимент сработает, тогда можно будет начинать переговоры о создании палестинского государства. Этот сценарий критикуют. Он многим представляется утопическим. Однако он хотя бы теоретически дает какую-то мирную альтернативу на будущее.

Из возможных политических последствий нынешнего кризиса на Ближнем Востоке я бы также предположил завершение эпохи Нетаньяху. Не сразу, а после относительной стабилизации нынешней кризисной ситуации Нетаньяху, с высокой вероятностью, вынужден будет уйти с поста Премьер-министра Израиля. Он несет прямую ответственность и за провал с неготовностью Израиля к атаке ХАМАС и за внутренний раскол израильского общества. Но прекратится ли после этого раскол в политической элите Израиля и израильском обществе?

Для Украины затягивание кризиса на Ближнем Востоке будет иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, это уже отвлекает международное внимание от войны между Россией и Украиной, и эта тенденция продолжится. Также возможно некоторое сокращение масштабов помощи Украины, в том числе военной, со стороны США. Однако теперь мы будем идти в одном оборонно-финансовом пакете с Израилем. Возможно, это несколько ослабит сопротивление радикальных трампистов решению вопроса о финансировании поддержки Украины в будущем году.

Также нынешняя ситуация может наконец-то подтолкнуть США и ЕС к существенному расширению объемов производства боеприпасов и оружия. Есть шанс для потепления отношений между Израилем и Украиной. А вот на позитивное изменение отношений со странами так называемого Глобального Юга рассчитывать не стоит. Нынешний Ближневосточный кризис стал еще одним поводом для обострения и усложнения отношений между Западом и многими странами Глобального Юга. Этим в большей мере воспользуется Китай, чем Россия. Но возникшая ситуация не будет способствовать продвижению наших позиций в странах Глобального Юга. Однако для нас это хотя и проблемно, но не критично.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Фесенко Нападение ХАМАС на Израиль
Реклама

Главное за день

Ночью РФ атаковала Украину дронами, гремели взрывы: что известно

Ночью РФ атаковала Украину дронами, гремели взрывы: что известно

06:44 Украина
Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

02:55 Украина
Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

22:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:44

Ночью РФ атаковала Украину дронами, гремели взрывы: что известно

06:36

Перспективы развития Ближневосточного кризисамнение

05:30

Головоломка, которая сведет с ума: нужно сосчитать цифры на изображении лица

05:00

Как утеплить пластиковые окна к зиме: очень легкий и рабочий способ

03:20

Украина раньше не обстреливала Миг-31К, но теперь будет: эксперт указал на ошибку Путина

Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - МельникБлагодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - Мельник
02:55

Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

02:30

Воплощение лета: молодая жена Сергея Тигипко засветила формы в мокром купальнике

02:05

Как обновить старый холодильник: 5 крутых идей, от которых гости ахнут

01:35

Использование ATACMS может стратегически изменить ситуацию на фронтах - эксперт

Реклама
22 октября, воскресенье
23:50

"Сестра назвала меня эгоисткой": женщина хочет назвать своего ребенка в честь птицы

22:59

Самому младшему – 21 год: стали известны имена погибших в результате удара РФ по Новой почте

22:39

Голос країни-13: кто прошел в суперфинал европейского сезона

22:13

Под угрозой крупный город на Харьковщине: РФ пошла на прорыв обороны ВСУ

21:57

Две страны согласились покупать у РФ больше газа: с кем договорился Кремль

21:53

Голос країни-13 - 8 выпуск: итоги второго полуфинала в формате кросс-баттловВидео

21:05

Мощные взрывы и огромное зарево: в Севастополе рассказали о прилетахВидео

20:40

Не только сохраняет молодость: секретные свойства гиалуроновой кислоты, которая необходима всем

20:26

Русские собрались любой ценой взять Авдеевкумнение

20:21

"За Путиным разные чемоданы носят": в ГУР откровенно ответили, реальна ли ядерная угроза

19:56

Ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта: в Сети раскрыли детали

Реклама
19:53

Удар ATACMS по аэродрому Бердянска "задвухсотил" топ-офицера ВКС РФ

19:33

Налетит шторм: в Украину ворвется бешеный ветер и дождь

19:20

"Модель лежала на кровати": Экс-любовница Дэвида Бекхэма рассказала, как он изменял жене

19:03

Тина Кароль без макияжа засветила пресс с рельефными кубиками

18:59

Что нельзя покупать 24 октября, чтобы не накрыла волна проблем: важные приметы дня

18:57

Девушка показала, чем вывести жирные пятна за 10 минутВидео

18:54

Уничтожили 9 бронемашин РФ: ВСУ ярко сожгли десятки оккупантов вместе с техникойВидео

18:51

Уворачиваться от своих ракет приходится чаще: российская ПВО сбила свой же Ми-8

18:45

Выражение "повістка дня" – неправильное: Авраменко озвучил правильный вариант

18:17

Тоня Матвиенко хочет назвать в Киеве улицу в честь Нины Митрофановны

18:01

США сами заинтересованы в передаче Украине ATACMS: эксперт назвал причину

17:56

РФ устроила кровавый штурм: большими силами пошла на захват важного города

17:45

"Уже упаковывают вещи": в ВСУ рассказали, к чему готовятся россияне на Херсонщине

17:06

Сколько Миг-31К у РФ и могут ли они угрожать Украине: эксперт раскрыл уловку Путина

17:03

Какой сыр полезнее белый или желтый: Клопотенко рассказал о разнице в продуктах

16:52

ВСУ раскалывают оборону РФ: нацелились на крупный город и продвигаются на юге

16:29

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:09

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

15:57

"Сделал из себя жертву": любовница Бекхэма раскритиковала футболиста за обман

15:52

Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка

Реклама
15:48

В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

15:23

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:14

"Скромно" умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

15:06

Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться

14:57

Пропагандист Сатановский "наехал" на Медведева: обозвал "мелким слабеньким дерьмом"Видео

14:28

Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября: Рыбам – встреча, Овну - разочарование

14:22

ВСУ одним махом ATACMS положили кучу вертолетов РФ: аналитики узнали детали

13:54

Осталась без передних зубов: с известной украинской певицей случилось несчастье

13:50

Роспропагандисты "пошутили" о еврейских малышах - и поплатилисьВидео

13:47

Едва заметный признак на руках, который может означать, что вы злоупотребляете солью

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять