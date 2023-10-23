Перспективы развития Ближневосточного кризиса

Для Украины затягивание кризиса на Ближнем Востоке будет иметь неоднозначные последствия.

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Война в Израиле оказывает непосредственное влияние на Украину / Главред

Спустя две недели после атаки ХАМАС на Израиль, очевидно, что возникший кризис затягивается и развиваться он будет несколько иначе, чем предыдущие подобные кризисы. Весьма вероятно, что в ближайшее время мы увидим его очередную фазу – сухопутную операцию израильских войск (ЦАХАЛ) в Секторе Газа против ХАМАС. Многое будет зависеть от того, насколько эффективной она будет, сколько будет жертв, и как на эту операцию будет реагировать арабский мир. Даже по оценкам израильских военных эта операция займет несколько недель, а тои два-три месяца.

Так что, возможно, как минимум до конца года война в Секторе Газа и вокруг Израиля еще будет в горячей фазе. Скорее всего, это будет война ЦАХАЛ с ХАМАСом и Хезболлой, а также с другими арабскими парамилитарными группами не только в секторе Газа, но и на границе Израиля с Ливаном. При этом уже возникший всплеск антиизраильских настроений продолжится (весьма вероятно, что и усилится, в зависимости от развития событий с Секторе Газа), и не только в арабском мире. Конечно, есть риск втягивания Ирана в войну против Израиля. Поэтому США и разворачивают свою военную группировку в восточном Средиземноморье. Это для сдерживания иранской угрозы. Очевидно, что американцы не хотят участвовать напрямую в этой войне и будут нейтрализовывать риски расширения масштабов нынешнего кризиса на Ближнем Востоке.

А далее самое сложное – попытка Израиля переформатировать режим безопасности в Секторе Газа, с высокой вероятностью, через его демилитаризацию и выдавливание оттуда ХАМАС. Параллельно, спецслужбы Израиля начнут охоту на лидеров ХАМАС по всему миру, стремясь уничтожить эту организацию. Удастся ли это – также большой вопрос, на который пока нет ответа. Даже если верхушка ХАМАС будет уничтожена, а сама эта организация будет выдавлена из Сектора Газа, то, как показывает предыдущий исторический опыт, на ее месте может возникнуть новая радикальная антиизраильская организация арабской молодежи.

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Международное сообщество, включая и США, будут подталкивать Израиль к восстановлению мира в Палестине и к мирным переговорам с палестинцами. То есть будет очередная попытка повторить то, что уже не раз происходило ранее. И сценарий уже предлагается тот же самый – создание независимого палестинского государства. И все эти усилия опять упрутся в одну неразрешимую проблему – кто будет при власти в этом государстве?

Оптимальный, казалось бы, сценарий – приход к власти в Палестине умеренных политиков. Но таких даже и близко не видно в Палестине. Во всяком случае, практически невозможен их приход к власти в Палестине или в Секторе Газа демократическим путем. А если Сектор Газа или независимое палестинское государство вновь окажется под контролем антиизраильских боевиков (и неважно, как они будут называться), то новая война между палестинцами и Израилем будет неизбежна.

Некоторые эксперты и политики предлагают другой сценарий – демилитаризация сектора Газа под международным контролем (после завершения спецоперации ЦАХАЛ) с постепенным восстановлением там палестинской автономии во главе с умеренными палестинскими политиками. Если этот эксперимент сработает, тогда можно будет начинать переговоры о создании палестинского государства. Этот сценарий критикуют. Он многим представляется утопическим. Однако он хотя бы теоретически дает какую-то мирную альтернативу на будущее.

Из возможных политических последствий нынешнего кризиса на Ближнем Востоке я бы также предположил завершение эпохи Нетаньяху. Не сразу, а после относительной стабилизации нынешней кризисной ситуации Нетаньяху, с высокой вероятностью, вынужден будет уйти с поста Премьер-министра Израиля. Он несет прямую ответственность и за провал с неготовностью Израиля к атаке ХАМАС и за внутренний раскол израильского общества. Но прекратится ли после этого раскол в политической элите Израиля и израильском обществе?

Для Украины затягивание кризиса на Ближнем Востоке будет иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, это уже отвлекает международное внимание от войны между Россией и Украиной, и эта тенденция продолжится. Также возможно некоторое сокращение масштабов помощи Украины, в том числе военной, со стороны США. Однако теперь мы будем идти в одном оборонно-финансовом пакете с Израилем. Возможно, это несколько ослабит сопротивление радикальных трампистов решению вопроса о финансировании поддержки Украины в будущем году.

Также нынешняя ситуация может наконец-то подтолкнуть США и ЕС к существенному расширению объемов производства боеприпасов и оружия. Есть шанс для потепления отношений между Израилем и Украиной. А вот на позитивное изменение отношений со странами так называемого Глобального Юга рассчитывать не стоит. Нынешний Ближневосточный кризис стал еще одним поводом для обострения и усложнения отношений между Западом и многими странами Глобального Юга. Этим в большей мере воспользуется Китай, чем Россия. Но возникшая ситуация не будет способствовать продвижению наших позиций в странах Глобального Юга. Однако для нас это хотя и проблемно, но не критично.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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