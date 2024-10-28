Перспективы окончания российско-украинской войны

О чем говорят результаты выборов в Грузии и Молдове для Украины? Что необходимо помнить? И как это связано с перспективами окончания войны в Украине?

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Россия всегда умело использовала ресентимент по "счастливой жизни в СССР" / Коллаж Главред: фото: ua.depositphotos.com, скриншот: youtube.com

Количество т.н. "глубинного народа" , а попросту говоря- обывателей, всегда кратно превосходит пассионарную, хорошо образованную часть общества . Представители которой хорошо понимают причинно-следственные связи происходящих событий и знают историю. У них не память "рыбки гуппи", в отличие от широких масс.

Для представителей "глубинного народа", независимо от географической и этнической принадлежности, приоритетными задачами и главной целью является ВЫЖИВАНИЕ.

В постсоветских обществах, где уровень экономического развития остаётся относительно невысоким по сравнению с теми странами ЕС , куда их политические элиты (вернее,часть) "ведут", наблюдается тенденция к разочарованию и апатии социальных масс на фоне высокого уровня коррупции и растущей экономической пропасти между "верхами" и "низами", а также высокого уровня "социальной нксправедливости".

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Россия всегда умело использовала ресентимент по "счастливой жизни в СССР" и все эти пропагандистские штампы при помощи технологий манипулирования сознания, в основном - ТВ.

Для того, чтобы убедиться , насколько сильны "нейронные связи" , под условным названием "ностальгия по прошлому" (на самом деле- по молодости), достаточно посмотреть на результаты региональных выборов в Германии этой осенью.

Где итоги голосования сильно отличались в тех федеральных землях, которые входили в состав ГДР. Прошло уже более 30 лет с момента объединения с ФРГ, но у представителей старшего поколения по-прежнему сильны социалистические нарративы и тоска "по сильной руке", "социальной справедливости " , высокий уровень симпатии к россии и т.д.

Главным объяснением является не только сохраняющееся социально -экономическое неравенство между землями "западной " и "восточной" Германии (что безусловно играет очень важную роль), но и ментальность людей, которые сформировались как личности ещё в эпоху "развитого социализма".

Напомню, что формирование личности, её базовых идентичностей, в том числе социальных, происходит максимум до 20 лет.

И если вы посмотрите на итоги голосования во всех этих странах (включая Украину до 2022-го), то легко обнаружите , что за т.н. "пророссийские" партии голосуют в основном граждане возрастной категории 40+.

И чем старше, тем их больше.

Вот эту "гремучую смесь" из очевидных недостатков - жадности правящих элит , коррупции, экономического неравенства в обществе в соединении с умелым манипулированием "ностальгией " по молодости (когда все счастливы априори) , исторических мифов про "братские народы", "самый вкусный в мире пломбир", "величие СССР" и прочую хрень , внедренных в сознание "глубинного народа" постсоветских государств и используют умело и эффективно спецслужбы рф все последние 30 лет.

КГБ на равных конкурировал с западными спецслужбами в изучении того, как работает человеческое сознание и сознание толпы.

Во многом благодаря этому СССР и просуществовал 70 лет.

И теперь его "наследники " умело пользуются наработками своих предшественников, а современные технологии манипулирования сознанием им в этом только помогают.

Итоги выборов в Молдове и Грузии (с Украиной их объединяет то, что во всех трех странах рф вела либо "гибридную" войну, либо открытую) говорят о том, что "геополитический разворот" в сторону рф все еще возможен.

Как к этому не относись.

И даже в Украине, которая уже понесли и продолжает нести гораздо бОльшие потери как территорий, так и людей , чем Молдова и Грузия, подобный сценарий все ещё возможен.

Но для этого путину необходимо остановить как можно раньше "горячую" фазу войны и вернуться к "гибридной".

Это, пожалуй, главный довод в том, что окончание "горячей" фазы российско-украинской войны в обозримой перспективе возможно. Именно потому, что путин , который единолично принимает все ключевые решения в рф - "чекист". Которых, как известно, "бывших" не бывает.

Вспомните рейтинги Зеленского накануне полномасштабного вторжения рф в Украину.

Уверен, путин давно осознал свою ошибку о начале полномасштабной войны. Вернее, он был уверен, что еёне будет и все закончится встречей с караваем и цветами российских войск, как ему обещал Медведчук.

И очень хочет её исправить.

Понимает ли это украинское руководство и сделало необходимые выводы?

Риторический вопрос.

Кто такой Максим Яли? Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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