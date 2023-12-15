Перезагрузка отношений США и Украины

Байден пошел на потерю политических дивидендов, но, все-таки, помощь будет.

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Мы перешли от риторики требований к риторике дипломатического диалога / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Мы имеем совершенно другую риторику в дипломатическом общении с Белым домом и выходим на позицию, когда 2024 год будет проходить совместно с США. В частности, он будет показательным в планировании совместных действий, касающихся укрепления обороноспособности Украины и проведения реформ. В течение этого года Белым домом было сделано несколько очень интересных кадровых назначений. Во-первых, был назначен спецпредставитель Пентагона по контролю за вооружением. Во-вторых, назначили спецпредставителя по вопросам реформ, которая занимается созданием привлекательного инвестиционного климата (в первую очередь - для американских инвестиций). И, в-третьих, недавно было заявление о назначении генерала, представителя от Пентагона, который будет заниматься совместным планированием военных операций с Украиной. Исходя из тех возможностей и ресурсов, которые сегодня есть у США и других союзников по НАТО, это переводит нас на новый уровень отношений со Штатами.

Если принимать во внимание визит Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорке в сентябре, там он тоже встречался с Байденом и имел разговор с конгрессменами. Мы помним очень неприятный осадок от того визита – это и скандал с поляками, и разговор на повышенных тонах с республиканцами. Тогда все видели нервозное лицо Зеленского, но по итогам этих встреч риторика совершенно другая. Мы перешли от риторики требований к риторике дипломатического диалога по очень серьезным стандартам, по крайней мере, в публичном плане. Это означает, что мы находимся в одном фарватере с США, и это очень хорошо, потому что нам не нужны недоразумения.

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Я неоднократно говорил о том, что не стоит перекладывать ответственность на Украину по вопросу выделения военной и финансовой помощи Украине на следующий год, который тормозится в Конгрессе США, потому что это – внутриамериканская история. Сенатор Линдси Грэм после встречи с Зеленским заявил, что проблема не в нас, а в Белом доме. Если Зеленский хочет получить помощь, то надо убеждать Байдена, чтобы ее выделили. То же самое касается Израиля, Тайваня и других регионов, с которыми сотрудничают Штаты в вопросе безопасности. Украина стала одним из таких регионов, и, фактически, мы приближаемся к формату стратегического партнера. И это очень большое достижение. Ибо большей предосторожностью было то, что Америка махнет рукой и скажет: "Разбирайтесь сами и работайте с Европейским союзом". А учитывая инфантильную политику ЕС в части безопасности от России, получение такого мощного сигнала о перезапуске военно-промышленного комплекса в Украине является хорошим знаком. Ведь здесь стоит вопрос о поступлении американских денег в украинский оборонный комплекс. То есть американцы заинтересованы в этом, но будут делать это на своих условиях. Визит Зеленского был для них подтверждением того, что у Украины есть способности и понимание такого сотрудничества.

Брифинг после встречи двух президентов был сухим, но там прозвучала фраза, которой ждали все украинцы, о согласии Байдена на требования республиканцев в обмен на помощь Украине. Байден пошел на потерю политических дивидендов, но, все-таки, помощь будет.

Валерий Клочок, специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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