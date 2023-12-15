УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Перезагрузка отношений США и Украины

Валерий Клочок
15 декабря 2023, 06:25
Байден пошел на потерю политических дивидендов, но, все-таки, помощь будет.
Зеленский, Байден
Мы перешли от риторики требований к риторике дипломатического диалога / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Мы имеем совершенно другую риторику в дипломатическом общении с Белым домом и выходим на позицию, когда 2024 год будет проходить совместно с США. В частности, он будет показательным в планировании совместных действий, касающихся укрепления обороноспособности Украины и проведения реформ. В течение этого года Белым домом было сделано несколько очень интересных кадровых назначений. Во-первых, был назначен спецпредставитель Пентагона по контролю за вооружением. Во-вторых, назначили спецпредставителя по вопросам реформ, которая занимается созданием привлекательного инвестиционного климата (в первую очередь - для американских инвестиций). И, в-третьих, недавно было заявление о назначении генерала, представителя от Пентагона, который будет заниматься совместным планированием военных операций с Украиной. Исходя из тех возможностей и ресурсов, которые сегодня есть у США и других союзников по НАТО, это переводит нас на новый уровень отношений со Штатами.

Если принимать во внимание визит Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорке в сентябре, там он тоже встречался с Байденом и имел разговор с конгрессменами. Мы помним очень неприятный осадок от того визита – это и скандал с поляками, и разговор на повышенных тонах с республиканцами. Тогда все видели нервозное лицо Зеленского, но по итогам этих встреч риторика совершенно другая. Мы перешли от риторики требований к риторике дипломатического диалога по очень серьезным стандартам, по крайней мере, в публичном плане. Это означает, что мы находимся в одном фарватере с США, и это очень хорошо, потому что нам не нужны недоразумения.

видео дня

Я неоднократно говорил о том, что не стоит перекладывать ответственность на Украину по вопросу выделения военной и финансовой помощи Украине на следующий год, который тормозится в Конгрессе США, потому что это – внутриамериканская история. Сенатор Линдси Грэм после встречи с Зеленским заявил, что проблема не в нас, а в Белом доме. Если Зеленский хочет получить помощь, то надо убеждать Байдена, чтобы ее выделили. То же самое касается Израиля, Тайваня и других регионов, с которыми сотрудничают Штаты в вопросе безопасности. Украина стала одним из таких регионов, и, фактически, мы приближаемся к формату стратегического партнера. И это очень большое достижение. Ибо большей предосторожностью было то, что Америка махнет рукой и скажет: "Разбирайтесь сами и работайте с Европейским союзом". А учитывая инфантильную политику ЕС в части безопасности от России, получение такого мощного сигнала о перезапуске военно-промышленного комплекса в Украине является хорошим знаком. Ведь здесь стоит вопрос о поступлении американских денег в украинский оборонный комплекс. То есть американцы заинтересованы в этом, но будут делать это на своих условиях. Визит Зеленского был для них подтверждением того, что у Украины есть способности и понимание такого сотрудничества.

Брифинг после встречи двух президентов был сухим, но там прозвучала фраза, которой ждали все украинцы, о согласии Байдена на требования республиканцев в обмен на помощь Украине. Байден пошел на потерю политических дивидендов, но, все-таки, помощь будет.

Валерий Клочок, специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Владимир Зеленский Джо Байден
Реклама

Главное за день

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:54 Мир
Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

23:03 Украина
Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

22:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:54

Евросоюз не одобрил выделение Украине 50 млрд евро: Орбан наложил вето

06:25

Перезагрузка отношений США и Украинымнение

04:42

Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут

04:00

СМИ объяснили, что означают слова Путина о 617 тысячах оккупантов в Украине

03:10

Батареи станут горячее за 10 минут: сантехник раскрыл 5 простых шагов

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
02:33

Концентрированный эпатаж: Мадонна в корсете подзадорила фановВидео

02:03

Нужно было слушать маму: для чего нужно пить рыбий жир

01:33

Психологический тест по картинке: повезет ли вам в жизни

14 декабря, четверг
23:34

"Верующий человек": известный комик рассказал, как породнился с предательницей Марченко

Реклама
23:03

Путин невольно признал потери в войне против Украины и назвал цифру - Independent

22:49

Россия готовится к долгой войне: СМИ разоблачили тайные планы врага до 2026 года

21:55

Вы можете даже не замечать: врач назвал неожиданные признаки проблем с сердцем

21:51

Россия во время атак часто целится в один и тот же военный объект

21:34

Президент Евросовета назвал дату, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС

21:32

"Трусить" будет почти целую неделю: в Украине ударит почти 7-бальная буря

21:07

Советы, которые работают: как сохранить кожу рук зимой

21:06

"Ноющие обманщики": принц Гарри и Меган Маркл стали главными лузерами 2023 года

20:59

Враг "лезет" на важных направлениях: в Генштабе ВСУ раскрыли, где самая тяжелая ситуация

20:49

Орбан прибег к выходке во время голосования о начале переговоров ЕС и Украины

20:22

"Перестаньте жить иллюзиями": Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина

Реклама
20:18

Очень похудела: росСМИ показали фото Орбакайте

19:57

"Стачиваем их": в ВСУ прокомментировали "успехи" российского наступления

19:54

Олег Псюк прокомментировал слухи про уход из Kalush Orchestra

19:46

Европейский совет открыл переговоры о вступлении Украины в ЕС - Шарль Мишель

19:42

В Киеве ПВО успешно сбила аэробалистическую ракету "Кинжал" - ВСУ

19:36

Синоптики объявили 3 уровень опасности: в Украину врывается антициклон

19:29

Зеленский прибыл в Германию: с какой целью и что вошло в новый пакет помощи от страны

19:28

Как уничтожить Путина уже сейчас?мнение

19:11

Заберут и педагогов: в Украине планируют усилить мобилизацию

19:10

Простые способы, как обогреть квартиру без света и газа

18:59

Готовят массированные атаки: в ВСУ объяснили причины частых масштабных тревог в Украине

18:40

"Не возьмут даже за годы": Свитан назвал две области, которые хочет оккупировать РФ

18:38

Конец войны до 2025 года: Буданов сообщил о тайных планах Кремля

18:14

Россияне прикрывались пленными воинами ВСУ во время штурма: в Страткоме отреагировали

18:09

Страх перед Орбаном: стало известно, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС

18:02

ВСУ в сложной позиции с ненадежным тылом: Гуменюк о ситуации на Левобережье

18:00

Как быстро очистить машину от снега и не поцарапать ее

17:53

Последние атаки России - это что-то новенькое: эксперт объяснил тактику МиГ-31К

17:50

ЕС достиг "широкого согласия" по бюджету и обсуждает членство Украины - The Guardian

17:48

Что делать, если батарея сверху теплая, а снизу холодная: какие причины

Реклама
17:47

"Тавр". Ссоры в высшем руководстве страны подрывают боевой дух армииВидеоблоги

17:40

Головоломка для веселых и находчивых: надо найти цыпленка за 7 секунд

17:30

Meest China запустила доставку с корейских маркетплейсов новости компании

17:24

Мир наизнанку. Украина - 5 выпуск: Комаров покажет восстановление энергетической инфраструктуры и ветровую электростанцию ​​изнутри

17:19

Обманул во время "Прямой линии": в ГУР прокомментировали ключевое заявление Путина

17:17

В Украине появится госстандарт социально-психологической реабилитации игроманов

17:11

Ослабление поддержки Украины Западом усиливает шансы Путина на победу - NYT

17:05

Всего 2 ингредиента изменят салат Селедка под Шубой навсегда: такой рецепт абсолютная новинкаВидео

16:55

Войну в Украине можно выиграть в течение трех лет - министр обороны Эстонии

16:47

Поднимали F-16 и объявили тревогу: в Румынии упал российский беспилотник

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять