Союзник или оппонент: почему на Банковой заговорили об увольнении Авакова

СМИ сообщили о возможности отставки Арсена Авакова в сентябре / УНИАН

Уволить Авакова постановлением Рады теоретически возможно, однако сегодня уволить кого-то через парламент без решения правительства – задача со звездочкой. В целом поводом для неформальных разговоров стала недавняя пресс-конференция президента, где упоминали о деле Павла Шеремета и тех, кого следствие по этому делу обвиняет. Мол, есть недовольство президента, которое можно использовать. Хотя сейчас Аваков - союзник Зеленского и демонстрирует президенту полную лояльность в различных ситуациях, начиная с внешних отношений. Аваков курирует итальянское и французское направление – об этом мало кто знает, но Аваков активно способствует поддержанию отношений с этими странами. Кроме того, новые риски российской агрессии также накладывают отпечаток – Аваков демонстрирует, что в отличие от других силовых ведомств, эффективность работы МВД значительно выше.

Недоброжелателей у Авакова, безусловно, достаточно - есть немало людей, которые хотят от него избавиться. Его откровенно боятся - в частности, такие люди есть и в команде президента. Возможно, за последние полгода, из-за напора эффекта санкций СНБО, Авакова стали бояться меньше и в команде президента могла появиться уверенность в том, что Аваков уже не нужен, потому что президент уже и так мощный. И это также усилило риски для главы МВД. Другое дело - насколько можно будет контролировать улицу, если не будет Авакова, и этот вопрос открыт. Но это, конечно, не означает массовых протестов в поддержку главы МВД, хотя и они, конечно, могут возникать в зависимости от ситуации.

Но если произойдет отставка, команда Зеленского рискует приобрести в его лице еще одного оппонента, причем достаточно серьезного. Ведь как показывает практика, уволенные люди из команды Зеленского теперь перешли в лагерь оппонентов и даже критиков. С Аваковым может произойти то же самое, поэтому надо думать, сохранять ли его в команде при всей неоднозначности отношения к нему, или создать себе еще одного мощного оппонента.

Сейчас обсуждения продолжаются не относительно отставки именно Авакова, а речь идет о плане заменить правительство вообще, а уже вместе с ним – и министра внутренних дел. Об этом, в частности, активно сообщает ряд телеграмм-каналов, приближенных к Банковой, поэтому эту информацию следует воспринимать всерьез.

Потому что недовольство Шмигалем было давно - не было только определенной кандидатуры ему на замену. Сейчас такие кандидатуры появляются - приближенные к Банковой издания называют в их числе министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и недавно назначенного вице-премьера Алексея Любченко.

К тому же, смена министра персонально всегда провоцирует риск конфликта. Но, согласно Конституции, отставка премьера автоматически означает и отставку правительства, и уже новый премьер может подать новый список министров, где Авакова может и не быть. И этот вариант – наиболее безопасный для Банковой.

Психологически и сам Аваков, и его команда в министерстве более-менее готовы, потому что рано или поздно эта отставка должна произойти. Он и так рекордсмен – еще ни один министр не работал так долго за все годы независимости. Поэтому на жизнь после МВД у него уже давно есть варианты.

Читайте такжеАваков сделал заявление об угрозах России Украине после слов Путина о Северном потоке-2Какие именно - трудно сказать. Например, Аваков может вернуться в публичную политику и здесь, например, может быть или возобновление сотрудничества с Яценюком, или же создание нового патриотического политического проекта, в котором Аваков, возможно не будет лидером, но его присутствие может обеспечить такому проекту финансирование и организационное развитие.

Или же министр в будущем решит взять паузу и заняться бизнесом – в конце концов, у него там была своя история. Но это не будет мешать ему влиять на политическую ситуацию.

Еще один возможный вариант, который и раньше обсуждался - предоставление Авакову другой государственной должности во избежание конфликта. Например, его могут сделать вице-премьером в правительстве, но без министерской должности. Но не факт, что это устроит Авакова – безусловно, потеря министерства была бы для него неприятностью, но, с другой стороны, в случае его новой должности, это оставляет ему рычаги влияния.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда