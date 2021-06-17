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Союзник или оппонент: почему на Банковой заговорили об увольнении Авакова

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

17 июня 2021, 16:04

Если произойдет отставка Арсена Авакова, команда Зеленского рискует приобрести в его лице еще одного оппонента, причем довольно серьезного.

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СМИ сообщили о возможности отставки Арсена Авакова в сентябре / УНИАН

Уволить Авакова постановлением Рады теоретически возможно, однако сегодня уволить кого-то через парламент без решения правительства – задача со звездочкой. В целом поводом для неформальных разговоров стала недавняя пресс-конференция президента, где упоминали о деле Павла Шеремета и тех, кого следствие по этому делу обвиняет. Мол, есть недовольство президента, которое можно использовать. Хотя сейчас Аваков - союзник Зеленского и демонстрирует президенту полную лояльность в различных ситуациях, начиная с внешних отношений. Аваков курирует итальянское и французское направление – об этом мало кто знает, но Аваков активно способствует поддержанию отношений с этими странами. Кроме того, новые риски российской агрессии также накладывают отпечаток – Аваков демонстрирует, что в отличие от других силовых ведомств, эффективность работы МВД значительно выше.

Недоброжелателей у Авакова, безусловно, достаточно - есть немало людей, которые хотят от него избавиться. Его откровенно боятся - в частности, такие люди есть и в команде президента. Возможно, за последние полгода, из-за напора эффекта санкций СНБО, Авакова стали бояться меньше и в команде президента могла появиться уверенность в том, что Аваков уже не нужен, потому что президент уже и так мощный. И это также усилило риски для главы МВД. Другое дело - насколько можно будет контролировать улицу, если не будет Авакова, и этот вопрос открыт. Но это, конечно, не означает массовых протестов в поддержку главы МВД, хотя и они, конечно, могут возникать в зависимости от ситуации.

Но если произойдет отставка, команда Зеленского рискует приобрести в его лице еще одного оппонента, причем достаточно серьезного. Ведь как показывает практика, уволенные люди из команды Зеленского теперь перешли в лагерь оппонентов и даже критиков. С Аваковым может произойти то же самое, поэтому надо думать, сохранять ли его в команде при всей неоднозначности отношения к нему, или создать себе еще одного мощного оппонента.

Сейчас обсуждения продолжаются не относительно отставки именно Авакова, а речь идет о плане заменить правительство вообще, а уже вместе с ним – и министра внутренних дел. Об этом, в частности, активно сообщает ряд телеграмм-каналов, приближенных к Банковой, поэтому эту информацию следует воспринимать всерьез.

Потому что недовольство Шмигалем было давно - не было только определенной кандидатуры ему на замену. Сейчас такие кандидатуры появляются - приближенные к Банковой издания называют в их числе министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и недавно назначенного вице-премьера Алексея Любченко.

К тому же, смена министра персонально всегда провоцирует риск конфликта. Но, согласно Конституции, отставка премьера автоматически означает и отставку правительства, и уже новый премьер может подать новый список министров, где Авакова может и не быть. И этот вариант – наиболее безопасный для Банковой.

Психологически и сам Аваков, и его команда в министерстве более-менее готовы, потому что рано или поздно эта отставка должна произойти. Он и так рекордсмен – еще ни один министр не работал так долго за все годы независимости. Поэтому на жизнь после МВД у него уже давно есть варианты.

Читайте такжеАваков сделал заявление об угрозах России Украине после слов Путина о Северном потоке-2Какие именно - трудно сказать. Например, Аваков может вернуться в публичную политику и здесь, например, может быть или возобновление сотрудничества с Яценюком, или же создание нового патриотического политического проекта, в котором Аваков, возможно не будет лидером, но его присутствие может обеспечить такому проекту финансирование и организационное развитие.

Или же министр в будущем решит взять паузу и заняться бизнесом – в конце концов, у него там была своя история. Но это не будет мешать ему влиять на политическую ситуацию.

Еще один возможный вариант, который и раньше обсуждался - предоставление Авакову другой государственной должности во избежание конфликта. Например, его могут сделать вице-премьером в правительстве, но без министерской должности. Но не факт, что это устроит Авакова – безусловно, потеря министерства была бы для него неприятностью, но, с другой стороны, в случае его новой должности, это оставляет ему рычаги влияния.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Владимир Зеленский Арсен Аваков Владимир Фесенко новости Украины Офис президента отставка Авакова
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