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"Перемога" не случилась: почему пока рано проводить встречу глав МИД "нормандской четверки"

Мария Кучеренко

Политический аналитик

13 октября 2021, 08:01

Зеленский до сих пор не избавился от своей главной иллюзии о том, что встреча является самоценной. Хотя на деле эта встреча Н4 прорывом не является.

Зеленский Макрон Путин Меркель
В ближайшие недели состоится встреча глав МИД стран "нормандской четверки" / Reuters

Президенты Франции, Германии, России и Украины договорились об организации встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в ближайшие недели.

Интенции сторон по проведению этой встречи понятны. Украина пытается добиться того расклада, при котором она сможет провести аудит договоренностей 2019 года (итогов парижского саммита) и указать на те вопросы, которые Российская Федерация не выполнила и последовательно игнорирует. как то допуск к удерживаемым лицам Красного Креста и многие другие вопросы, связанные с гуманитарной составляющей. Мы прекрасно помним, что помимо недопуска мы имеем два неоткрытых КПВВ, которые, несмотря на обустройство всей инфраструктуры и необходимых технических деталей остаются закрытыми исключительно из воли РФ и подконтрольных ей боевиков.

С российской стороны проведение саммита на таком уровне это, в первую очередь, способ повесить на Украину дополнительные обязательства. То есть здесь опять речь идет о перекручивании слов наизнанку, о том, чтобы выдать какую-то картину, которая очевидна в головах у кремлевских кураторов, за нечто действительное - что Украина ничего не выполняет, должна говорить напрямую с представителями НВФ.

Но речь не идет о новом саммите на уровне глав государств. Это принципиальная вещь для РФ, потому что такого саммита она будет всячески избегать. Ведь если речь идет о том, что можно заставить Украину договариваться на более низких уровнях и дальше пытаться переводить все в политическую составляющую, а разговоры о политической составляющей в ТКГ, то Россия, безусловно, будет это делать.

Кроме того, для встречи на уровне глав государств, РФ в очередной раз будет требовать предварительных дополнительных гарантий по выполнению тех условий, которые они могут продиктовать на уровне двусторонних переговоров Козак-Ермак. Ведь мы видим, что эта линия несколько утратила свое значение, так как Россия через различные сигналы, в том числе - публичные, демонстрирует нам как стороне, что те договоренности и обещания, которые Андрей Ермак давал Дмитрию Козаку, не выполняются (и не могут быть выполнены) украинской стороной и это приводит РФ в раздражение. Поэтому она будет всячески отказываться от дальнейшего диалога на этом уровне, Нормандской четверки на уровне глав государств, и ограничится в лучшем случае проведением диалога на уровне министров иностранных дел.

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Но для Украины такой формат не является чем-то плохим - это, безусловно, лучше и более предметно в удовлетворении гуманитарных обязательств РФ и в целом повестки, которую может озвучивать в этом контексте Украина. Это гораздо выгоднее для нас, чем обсуждать невыполнение договоренности в Париже в рамках ТКГ, где Россия всячески апеллирует к НВФ, которые там находятся в качестве "присутствующего элемента".

Тем не менее, в случае нормандского формата Россия теряет возможность усаживания Украины за стол непосредственно с представителями ОРДЛО.

Ожидать встречи на уровне глав не стоит. Более того, она на данный момент не нужна, потому что согласие России на такую встречу будет означать, что предварительно достигнуты какие-то договоренности, вернее, РФ даны некие обещания, которые ничего хорошего Украине не сулят.

По опыту 2019 года, мы просто возьмем на себя какие-то обязательства, а Россия свою часть обязательств проигнорирует.

Не стоит также забывать и о том, что в Москве должна состояться встреча по линии Нуланд-Козак, которая во многом определит исход того, как будут развиваться события вокруг формата по урегулированию конфликта на Востоке - как в Н4, так и ТКГ. Потому что Украина уже не первый год видит (и дело тут не статье Дмитрия Медведева или высказываниях Дмитрия Козака), что Россия хочет всячески говорить с США, выставляя себя якобы равной силой, потому что мечта о биполярном мире не покидает умы кремлевских старцев.

Читайте такжеСтатья Медведева: какого "вменяемого" руководства Украины готов терпеливо ждать КремльПо большому счету, для Украины это не проигрышная ситуация. Другой вопрос, что некая экзальтированность присуща этой власти, поскольку попытка говорить о том, что наступила "переможная перемога" - это их характерная черта. Но Зеленский до сих пор не избавился от своей главной иллюзии по поводу того, что встреча является самоценной. Хотя никакая встреча таковой не является, если ее не готовили и не вышли на нее с пакетом конструктивных предложений и если не определены жесткие рамки и ограничения, за которые нельзя выходить в любом случае.

Пока все выглядит так, что никакой новой стратегии сегодня ни Офис президента, ни МИД Украины не сформировали. Но в случае МИДа это больше связано с тем, что основные полномочия по урегулированию конфликта на Донбассе на себя перебрал Офис президента, а МИД привлекается, к сожалению, только тогда, когда уже нужно исправлять ошибки или вовлекаться в "подкрепление" действий, которые инициированы ОП. Потому естественно, что такие вещи будут подаваться как прорыв и дальше, хотя на деле эта встреча никаким прорывом не является.

Мария Кучеренко, политический аналитик, специально для Главреда

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Кучеренко война на Донбассе ОРДЛО ТКГ новости Украины встреча в нормандском формате
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