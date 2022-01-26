Идея-фикс Путина: зачем в Кремле решили признать "ЛДНР"

Государственная Дума в феврале может признать "независимость" ОРДЛО / Reuters

Совет Государственной Думы России принял решение о рассмотрении проекта обращения фракции Коммунистическая партия РФ о признании оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) "независимыми".

Стоит отметить, что эта тема "признания ЛДНР" уже давно обсуждается в России как способ давления на Украину и западных партнеров. Но ранее Госдума не взялась рассматривать этот законопроект Компартии, которая выполняет роль "мальчика на побегушках", сославшись на то, что документ пока еще не готов. Однако на самом деле причина отказа от рассмотрения - торги с американцами, европейцами и Украиной, к тому же ранее принятие такого документа было всего лишь угрозой.

Сейчас же это вполне может случится, потому что торги зашли в тупик. И если Россия признает "ЛДНР", у Путина появится условный casus belli (повод для начала войны), и этим они признают и состояние войны с Украиной, ведь если есть линия фронта, то есть и война.

Соответственно, этим признанием они возьмут на себя все обязательства по ведению войны, которые перейдут к ним со стороны "ихтамнетов", которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, но теперь война с Украиной может стать официальной политикой Москвы.

Но Россия может рассматривать этот законопроект и день, и два, и неделю, продолжая торговаться с коллективным Западом и Украиной. То есть пока эти заявления о рассмотрении - еще один способ давления на тех, кто противостоит РФ. Чем все закончится - пока неизвестно, но ранее Россия впоследствии войны с Грузией уже признала Южную Осетию и Абхазию и вполне можно предположить, что с Украиной будет реализован тот же сценарий.

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Потому что на логику межгосударственных отношений, которая действует в цивилизованном мире, накладывается маниакальная логика Путина и кремлевского руководства. Точно так же, как в нацистской Германии было сложно прогнозировать действия Гитлера в 1939 году, потому что тогда они, вопреки всякой логике, бросали в бой и убивали миллионы людей, устраивали терроры, холокосты и тому подобное.

Все это средневековье не укладывается в голове у обычного европейского человека или руководителя государства, который привык жить в мире, достатке, перемещаться из страны в страну и пользоваться благами цивилизации. И Путин этим активно пользуется, а это сносит голову многим правителям, в том числе, и украинским, которые поддаются на его давление, трусят и уходят в кусты.

Россию устроит только одно - возвращение Украины в состав возрождаемой Российской империи. Это будет означать усиление российских позиций на мировой арене, ведь она по-прежнему хочет играть на ней большую роль сродни той, что ранее была у Советского Союза. Это - идея-фикс Путина и она не может быть реализована без Украины.

Все это - прямое следствие политики Путина и сейчас он отчаянно пытается вернуть Украину обратно, причем совершенно по-дурацки, военным способом. Соответственно, все эти торги могут идти только вокруг того, чтобы Путин получил какие-то заверения (лучше всего - на бумаге) в виде конкретных шагов относительно того, что Украина никогда не будет в НАТО, признает "ЛДНР" и вернет их обратно, уже в состав Украинской федерации (как предлагал Путин), тем самым интегрировав раковую опухоль сепаратизму внутри Украины, что Украина откажется от Ассоциации с ЕС и вернется в Таможенный союз, что в Киеве будет более лояльное к Москве правительство.

Иными словами, он хочет вернуть отношения с Украиной хотя бы к моменту развала СССР в 1990 году, когда Украина была ближе к России. И это для начала, а уже потом поглотить Украину так, как РФ сейчас пытается полностью поглотить Крым, который "откусила" от Украины.

Читайте такжеШаг России по Донбассу – выход из Минских соглашений: Кулеба объяснил ситуацию с признанием "ЛДНР"Украина, в том числе и благодаря действиям Путина, дрейфует в сторону Запада - это ни для кого не секрет. Если бы Россия вела иную политику, то есть заигрывала бы с Украиной, предоставляла ей всякие льготы, не называла бы украинцев "бандеровцами", не осуждала "майданы" и не захватывала Крым, Украина наверняка была бы гораздо ближе к России, чем после всего случившегося.

Но Кремль, похоже, и сам до конца не понимает, как использовать этот аргумент. Ведь признание "ЛДНР" еще больше обострит ситуацию и покажет Западу, что Россия готова к открытому ведению войны, используя не только оккупантов на Донбассе, но и всю мощь российской армии. И как будет развиваться ситуация после, они тоже не понимают. Просто потому что те, кто пытается полконтинента ввергнуть в средневековье - сумасшедшие люди, которым нужно лечиться. И лучшее лекарство для них - хорошее оружие украинской армии, которое может их остановить.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда