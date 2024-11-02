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Переговоры явно готовятся: при чем тут Томагавки

Александр Кочетков
2 ноября 2024, 19:55
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Переговоры явно готовятся, при этом никому, США в частности, не нужно, чтобы с началом переговоров в Украине началось что-то вроде Майдана, и ситуация стала неконтролируемой.
томагавк
Ракета Томагавк / фото: Википедия

Когда впервые услышал о ракетах "Томагавк" в тайном приложении к "Плану победы", то воспринял это как не очень умный фейк. Потому что "Томагавки надо просить одновременно с американской подводной лодкой или корветом. Потому что это ракета морского базирования.

Крылатые ракеты "Томагавк" были вооруженной звездой конца холодной войны. Они использовали фантастическую по тем временам технологию оптического отслеживания траектории, что обеспечивало большую точность при дальности полета до 2.500 км.

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Сейчас "Томагавк" - массовая, но устаревшая, хотя она и постоянно модернизируется. Есть варианты запуска с земли (такие пусковые комплексы существуют в единичных экземплярах), есть разработки для запуска "Томагавков" с больших бомбардировщиков (пока что на бумаге).

Затем президент В. Зеленский фактически подтвердил, что просьба о "Томагавках" в тайной части "Плана победы" была. Тогда возникают следующие не очень приятные варианты:

1. Те, кто готовили "План победы", просто дезинформировали президента относительно возможности использования "Томагавков" и выставили его невеждой.

2. У нашего руководства существует сомнительная надежда, что нам вместе с американцами удастся быстро создать какой-то стартовый комплекс (наземный или воздушный), который позволит запуск "Томагавков".

3. Перед нами вариант торга: просим невозможного в надежде получить необходимое - снятие ограничений на дальнобойное американское оружие и поставки ракет "Таурус".

4. Это совместная с Белым Домом (отсюда и утечка в СМИ) политтехнологическая схема подготовки украинского общества к переговорам с недоимперией: того, что нужно для победы, нам не дали, а то, что дали - это всего 10% от потребности. Поэтому мы вынуждены пойти на переговоры на не очень приемлемых условиях.

Сами решайте, какой вариант является более вероятным. Лично я склоняюсь к миксу из двух последних. Потому что переговоры явно готовятся, при этом никому, США в частности, не нужно, чтобы с началом переговоров в Украине началось что-то вроде Майдана, и ситуация стала неконтролируемой.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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