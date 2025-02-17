Переговоры с США: кто отправился от РФ на "сделку"

Европейские политики уже начали пороть Вэнса, нахрапом взять не удалось, так что пока смотрим на главное: фронт.

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Путин, Зеленский и Трамп / Коллаж: Главред

Мюнхен – город контрастов. Но об этом позже.

Сейчас вот о чём.

Блумберг вбросил информацию о составе переговорной группы "тяжеловесов", которую формирует Путин для диалога с американцами.

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По данным издания, в неё входят помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава СВР РФ Сергей Нарышкин и глава Росфонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как оно будет – увидим.

Переговоры Кремля с Трампом и США имеют значительно более широкую рамку, чем российская агрессия против Украины. В известном смысле это переговоры о разделе мира. Чтобы вести их на должном уровне, нужны не только прикладные навыки, но также определённый масштаб личности и кругозор.

Этих персонажей уже разобрали, профессиональный опыт известен, все трое - доверенные лично Путина через длительное сотрудничество и семью, не попутчики. Отмечу один интересный штрих.

Ушаков (почти 78 лет) – кандидат исторических наук (с 1977 г.), опекает Дипломатическую академию МИД, МГИМО, член набсовета "Росатома" (с 2012 г.).

Нарышкин (70 лет) – глава попечительского совета Государственного музея истории Санкт-Петербурга (и прочее, типа Российского исторического общества).

Дмитриев (почти 50 лет, кстати – уроженец Киева) – глава попечительского совета Государственного музея востока (а также Мариинского театра, МГУ, Института ГИТИС).

Все они – "институциональны", похожи на то, что называется истеблишмент. Вероятно, травмированы длительными беседами с вождём о печенегах. Нарышкин хоть и выглядит как самый жалкий из тройки, но понимает, как работать с сетями, с масштабированием.

Интересно, какую команду выставит Трамп. Пойдёт в логике институциональных тяжеловесов или "ломателей правил". Фишка в том, что того же Ушакова никаким условным Вэнсом не напугаешь, и никаким Рубио не продавишь. Будут ли задействованы персонажи из семьи?

Ну, и втройне интересно, будет ли в РФ публично проявлена отдельная команда для разговора с Украиной и как российские команды будут выстроены в иерархии…

Все эти танцы выглядят эффектно, но пока это конфетти.

Позавчера нас отдавали России, не брали в НАТО, сдавали переговорные позиции по территории, хотели все недра и "никаких американских войск". А сегодня утром уже "не исключали" НАТО, ядерное оружие и американские войска, плюс изучали украинские предложения.

Европейские политики уже начали пороть Вэнса, нахрапом взять не удалось, так что пока смотрим на главное: фронт.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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